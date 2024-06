Melendi se une a Mau y Ricky tras las críticas recibidas: «¡Se han disfrazado de Los Panchos!»

Pasan las semanas y La Voz Kids continúa quemando etapas en su camino hacia la final y este sábado ha llegado al Asalto final, momento en el que los últimos talents que estaban en la zona de peligro han tenido su oportunidad de pasar a la semifinal. En mitad de las actuaciones Eva González ha parado el programa al darse cuenta del gesto que Melendi ha tenido con Mau y Ricky, sus asesores.

Tras el momento duro de las despedidas de dos de las concursantes que formaban parte del equipo de Lola Indigo, -que también ha dicho adiós a Judeline, que ha terminado su misión como asesora-, ha sido turno del asturiano.

Mau y Ricky han interrumpido a todos para pedir atención por lo que habían conseguido. Tras semanas en las que la gente se ha fijado por llevar siempre la misma ropa, un traje con pantalones cortos, el dúo ha conseguido que su coach se uniese a ellos.

«¿Nadie va a hablar del milagro que hicimos Mau y Ricky?», han reivindicado, siendo la presentadora la que se ha unido a ellos para darles la razón. Viendo que se habían puesto de acuerdo en el vestuario, ha querido tirar de humor para explicar lo que estaba pasando: «¡Se han disfrazado de Los Panchos!».

En ese mismo momento se ha levantado Melendi de su silla y ha mostrado a los espectadores que llevaba la misma ropa que sus asesores, aunque ha fallado en los pantalones cortos. «Quería hacer un full homenaje con pantalón corto y todo, pero el pantalón no me sirvió», ha comentado el cantante.

Todo ha sido por un problema de tallas, ya que su intención era también ponerse unos pantalones cortos como llevan sus ayudantes desde hace semanas. «Tengo una estilista que me quiere mucho y no se dio cuenta de que estoy cuatro tallas más grande que lo que me trajo», así se ha justificado.

Aunque pueda parecer un detalle pequeño, para el coach de La Voz Kids ha sido un esfuerzo, ya que no es habitual verle vestido de esa manera. Buena muestra de ello es que sus compañeros le han dejado caer que estaría muy bien que a partir de ahora utilizase más veces camisa y corbata, pero él se ha reído, dejando claro que no pasará: «Me emociona tu inocencia».

Después de hacer un desfile ante los gritos de «guapo, guapo» del público, la presentadora ha dado paso a su turno, en el que tendrá que elegir entre los tres integrantes que están en la zona de peligro y solo uno seguirá en el concurso. En ese momento han dejado las bromas a un lado y se han puesto serios ante lo importante.

El apoyo de Melendi a sus coaches tras las críticas de la semana pasada

Melendi nos regala junto a Mau & Ricky una actuación estelar con ‘Con la boca junta’ 🎤🌟 #LaVozKids Ver momento ▶https://t.co/xATbgRFqRQ ◀ pic.twitter.com/FNeJVnGI5Z — La Voz Kids (@LaVozKids) June 27, 2024

Fue la semana pasada cuando los hermanos quisieron sacar a la luz que habían quedado con el resto de compañeros en llevar la misma ropa que en las anteriores grabaciones: «Mau y yo nos quedamos con la misma pinta y ellos se volvieron a cambiar una segunda vez».

«Venimos desde muy lejos y en la maleta no entró más nada», se justificaron, pero en ese momento Lola Indigo les interrumpió para preguntar: «Lo estáis lavando, ¿no?».