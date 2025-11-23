‘Maxton Hall’: ¿cuándo se emite el capítulo final de la temporada 2 de la serie de Prime Video?

Ha sido una larga espera, pero, por fin, los suscriptores de Prime Video están siendo testigos de la emisión de la segunda temporada de Maxton Hall. La popular ficción juvenil se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma de pago. Y es que, como es bien sabido por todos, está basada en la saga literaria Save Me, de Mona Kasten. Una trama que atrapa desde el primer minuto y que nos ha presentado la historia de Ruby Bell y James Beaufort. Dos jóvenes procedentes de clases sociales muy diferentes cuyo mundo termina conectándose. Pero, sus diferencias son las que terminan captando la atención de ambos y todo cambia.

El pasado 7 de noviembre, la plataforma de pago lanzó los tres primeros capítulos de la segunda temporada. Un estreno por todo lo alto donde ya se dejó caer que esta iba a ser una etapa muy intensa para los fans de la serie. Así pues, cada viernes, el público ha tenido la oportunidad de ver cómo se está desarrollando la relación de Ruby Bell y James Beaufort. Pues, no ha estado exenta de polémica y desengaños. De hecho, ambos están haciendo un gran esfuerzo por sanar los errores del pasado y formar un futuro juntos. Pero, no todos están conforme con ello.

¿Cuándo se emite el capítulo final de temporada 2 de ‘Maxton Hall’?

Teniendo en cuenta que la segunda temporada está compuesta por un total de seis entregas, al igual que la temporada anterior, las fechas son claras. Cada viernes, la plataforma ha puesto a disposición de su público un nuevo capítulo. Eso sí, en la semana de su estreno hicieron lo propio con tres. Por lo tanto, el episodio final será lanzado el próximo viernes, 28 de noviembre.

De momento, se desconoce cómo se presentará este capítulo a nivel de duración. Pues, hasta la fecha, ha presentado entregas que duran en torno a los 45/55 minutos. Eso sí, lo que tenemos claro es que nos dejará a todos con la miel en los labios y muchas ganas de más. Y es que, los suscriptores de Prime Video no son inmunes a los encantos de Ruby Bell y James Beaufort. Un día muy esperado por los fans, pues todo el mundo ansía saber cómo concluirá esta parte de la historia.

‘Maxton Hall’ confirma una tercera temporada

Eso sí, cabe señalar que no será el final de este fenómeno audiovisual. Pues, tal y como se ha comunicado, la producción ha confirmado una tercera temporada. Nuevos episodios que ya se encuentran en proceso de grabación. De hecho, el guion ya está en manos de sus protagonistas. Sin embargo, se desconoce cuándo se podrá ver en la plataforma azul.

Teniendo en cuenta que la primera temporada vio la luz en el 2024 y la segunda en el 2025, todo indica que la tercera hará lo propio en el 2026. Aunque, dependiendo del proceso de edición y montaje, quizás se demore a principios del 2027. Pero, son fechas que no han sido confirmadas. Por lo tanto, tan solo queda esperar.