Asamblea del Real Madrid en directo: discurso de Florentino Pérez, las cuentas del club y última hora en vivo

Un año más, el Real Madrid celebra su Asamblea General Ordinaria. Este domingo, Florentino Pérez, presidente del club blanco, presentará unas cuentas para la historia antes de afrontar el verdadero reto de la entidad en la Asamblea Extraordinaria, cuya fecha aún se desconoce. Sigue en directo el discurso del dirigente blanco y toda la Asamblea del Real Madrid en OKDIARIO.

La Junta Directiva del Real Madrid convocó a sus socios representantes del periodo comprendido entre el 4 de octubre de 2024 y el 4 de octubre de 2028 a la Asamblea General Ordinaria, que se celebra este domingo de forma presencial y telemática en el pabellón de baloncesto del club madridista en la ciudad deportiva de Valdebebas.

«La Asamblea General Ordinaria se celebrará a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y a las 10:00, en segunda si fuera preciso», anunció hace unos días la entidad blanca en un comunicado en su página web. El informe de Florentino Pérez abrirá el orden del día para luego pasar al examen y la aprobación de la liquidación del presupuesto junto a la memoria, el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como las consolidadas con las empresas participadas correspondientes al ejercicio 2024-25.

El tercer punto del orden del día será examinar y aprobar, en su caso, el presupuesto consolidado de ingresos y gastos, así como el proyecto de actividades para el ejercicio 2025-26. Después se verá la propuesta de cuotas sociales para la temporada 2026-27 y se acabará con ruegos y preguntas.

Dónde ver la Asamblea del Real Madrid

La Asamblea se podrá seguir en directo a través de Real Madrid TV, aunque en esta retransmisión tendrás la oportunidad de descubrir todos los detalles acerca de la misma, el discurso de Florentino Pérez y cualquier reacción de lo que suceda en Valdebebas. En el pabellón estará nuestro Iván Martín para facilitarte toda la información que salga de esta importante cita para el madridismo.