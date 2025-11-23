Real Madrid
Asamblea del Real Madrid en directo: discurso de Florentino Pérez, las cuentas del club y última hora en vivo
Sigue en directo la Asamblea General Ordinaria del Real Madrid
La Asamblea arrancará en breves
Está previsto que la Asamblea de comienzo a las 10:00 horas con el discurso del presidente Florentino Pérez, para dar el informe.
Cambio Societario
La Asamblea espera avances en el proyecto de cambio de modelo societario que Florentino Pérez insinuó en la sesión anterior sin mencionar explícitamente el Cambio Societario del Real Madrid. Pero esa votación no tendrá lugar hoy.
Orden del día de la Asamblea
La Asamblea General Ordinaria arrancará con el informe del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Acto seguido se pasará al examen y aprobación de la Liquidación del Presupuesto, la Memoria, el Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Club del ejercicio 2024-2025, luego al examen y aprobación del Presupuesto Consolidado de Ingresos y Gastos y el Proyecto de Actividades para el ejercicio 2025/2026. Por último, antes de los ruegos y preguntas, se votará la propuesta de cuotas sociales para la temporada 2026/2027. Este es el orden del día:
- Informe del presidente.
- Examen y aprobación, en su caso, de la Liquidación del Presupuesto, la Memoria, el Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Club, así como las consolidadas con las empresas participadas, correspondientes al Ejercicio 2024/2025.
- Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto Consolidado de Ingresos y Gastos y el Proyecto de Actividades para el Ejercicio 2025/2026.
- Propuesta de cuotas sociales para la temporada 2026/2027.
- Ruegos y preguntas.
Los logros deportivos del Real Madrid en la 2024-25
En el plano deportivo, el primer equipo de fútbol conquistó la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, alcanzó los cuartos de la Champions, fue finalista de la Copa del Rey y segundo en Liga, concluyendo semifinalista en el nuevo Mundial de Clubes. En baloncesto, el conjunto blanco levantó la Liga ACB, alcanzó los cuartos de final de la Euroliga y fue finalista de Copa y Supercopa.
Ingresos récord en el Real Madrid
El club presentará a los compromisarios unos ingresos de explotación de 1.185 millones de euros, un 10,4% más que la temporada anterior y la segunda vez consecutiva que una entidad de fútbol supera la barrera de los mil millones. El resultado después de impuestos asciende a 24 millones, un 56% más, consolidando un ciclo de beneficios continuado desde el año 2000. La entidad presume de «sólida situación patrimonial»: 598 millones de patrimonio neto, 166 millones en tesorería y solo 12 millones de deuda neta, datos que reflejan la solvencia reforzada tras superar la pandemia y las limitaciones operativas del estadio en obras.
¿Cuándo será la Asamblea Extraordinaria?
El máximo mandatario blanco sólo dará unas pinceladas a este asunto, ya que más adelante, previsiblemente en febrero, se celebrará una Asamblea Extraordinaria en la que se estudiará en profundidad el nuevo modelo de gestión.
Unas cuentas para la historia
Los socios compromisarios deberán votar las cuentas de un ejercicio marcado por ingresos récord, el impulso del nuevo Santiago Bernabéu y la primera edición del Mundial de Clubes de la FIFA, mientras esperan conocer avances sobre el proyecto de transformación del modelo societario anunciado por Florentino Pérez hace un año.
¡Bienvenidos!
Buenos días a todos. Aquí arranca la retransmisión en directo de la importante Asamblea del Real Madrid, en la que el presidente Florentino Pérez presentará las cuentas del curso 2024-25. Desde las 8:30 hasta que finalice, sigue aquí todo lo que ocurra en Valdebebas.
Un año más, el Real Madrid celebra su Asamblea General Ordinaria. Este domingo, Florentino Pérez, presidente del club blanco, presentará unas cuentas para la historia antes de afrontar el verdadero reto de la entidad en la Asamblea Extraordinaria, cuya fecha aún se desconoce. Sigue en directo el discurso del dirigente blanco y toda la Asamblea del Real Madrid en OKDIARIO.
La Junta Directiva del Real Madrid convocó a sus socios representantes del periodo comprendido entre el 4 de octubre de 2024 y el 4 de octubre de 2028 a la Asamblea General Ordinaria, que se celebra este domingo de forma presencial y telemática en el pabellón de baloncesto del club madridista en la ciudad deportiva de Valdebebas.
«La Asamblea General Ordinaria se celebrará a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y a las 10:00, en segunda si fuera preciso», anunció hace unos días la entidad blanca en un comunicado en su página web. El informe de Florentino Pérez abrirá el orden del día para luego pasar al examen y la aprobación de la liquidación del presupuesto junto a la memoria, el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como las consolidadas con las empresas participadas correspondientes al ejercicio 2024-25.
El tercer punto del orden del día será examinar y aprobar, en su caso, el presupuesto consolidado de ingresos y gastos, así como el proyecto de actividades para el ejercicio 2025-26. Después se verá la propuesta de cuotas sociales para la temporada 2026-27 y se acabará con ruegos y preguntas.
Dónde ver la Asamblea del Real Madrid
La Asamblea se podrá seguir en directo a través de Real Madrid TV, aunque en esta retransmisión tendrás la oportunidad de descubrir todos los detalles acerca de la misma, el discurso de Florentino Pérez y cualquier reacción de lo que suceda en Valdebebas. En el pabellón estará nuestro Iván Martín para facilitarte toda la información que salga de esta importante cita para el madridismo.
¡¡¡Comienza la Asamblea!!!
Ya está en marcha la Asamblea General Ordinaria del Real Madrid. Florentino da paso al vídeo institucional.