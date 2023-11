Matthew Perry: el padrastro del actor de ‘Friends’ rompe su silencio tras su repentina muerte

El pasado 28 de octubre, Matthew Perry se convirtió en protagonista de la actualidad. Y todo porque, el actor que dio vida a Chandler en Friends, falleció repentinamente a los 54 años. Casi un mes después, Keith Morrison, padrastro del actor y reconocido periodista, ha decidido romper su silencio. Y lo ha hecho a través de redes sociales.

El pasado lunes 27 de noviembre, Keith quiso utilizar su perfil en Twitter para pronunciarse sobre el trágico fallecimiento. Lo hizo un día antes del conocido en Estados Unidos como GivingTuesday, una jornada cuyo objetivo es promover la solidaridad a través de donaciones a diversas organizaciones.

«Este no es el tipo de cosas que suelo hacer, pero este año es diferente y mañana es GivingTuesday», comenzó diciendo el padrastro de Matthew Perry. «Haz lo que puedas, él habría estado agradecido», añadió, mientras compartía la página web de la fundación que lleva el nombre del reconocido actor.

This is not the sort of thing I commonly do, this pitch. But this year is different. And tomorrow is Giving Tuesday. Do what you can; he would have been grateful. https://t.co/OmaqSgt1rq

— Keith Morrison (@dateline_keith) November 27, 2023