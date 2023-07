‘Mask Singer’: Ratita y Gorila ganan la tercera edición y desvelan su identidad

El pasado miércoles 6 de julio pudimos disfrutar de la Gran Final de la exitosa tercera edición de Mask Singer en Antena 3. De esta forma, fuimos testigos de un hecho verdaderamente histórico. ¿El motivo? Por primera vez, tal y como lo hizo saber el propio Arturo Valls, hubo un doble ganador tras un empate.

Ratita y Gorila, que fueron quienes llegaron al duelo final de Mask Singer, consiguieron el 50% de los votos cada uno de ellos. Por lo tanto, el programa decidió que fueran los dos los que se llevaran el premio final. “Es la primera vez que dos máscaras se van a ver las caras”, quiso recordar Arturo Valls.

Recordemos que los dos, pasase lo que pasase, iban a tener que dar a conocer su identidad. El primero en quitarse la máscara fue nada más y nada menos que Gorila. Fue él quien otorgó un nuevo punto a la clasificación de Ana Obregón, ya que la actriz había descubierto de quién se trataba. ¡Ha vuelto a acertar!

Ya tenemos ganador, ¿o debería decir ganadores? 🎭

¡Por primera vez GANAN los DOS FINALISTAS por empate técnico! ¡Enhorabuena Ratita y Gorila! 🥳 Directo ▶️ https://t.co/jJvK0OcPH0 #MaskSingerFinal pic.twitter.com/mASosheZjO — Mask Singer (@MaskSingerA3) July 5, 2023

Y es que, tras esta máscara, se encontraba Fernando Morientes. El exfutbolista no tardó en reconocer cómo ha sido vivir esta experiencia: “Yo tampoco me lo esperaba porque soy muy tímido, y he bailado y cantado. Ha sido tremendo”. Acto seguido, llegó el turno de Ratita. ¡La expectación era máxima!

Entre otras cuestiones porque, en varios programas, ha conseguido emocionar a Ana Obregón y, en diversas ocasiones, ha conectado con el público. Finalmente, descubrimos que tras la máscara de Ratita se escondía Ana Torroja. Como era de esperar, todos se quedaron completamente en shock. Mónica Naranjo no tardó en decir lo siguiente: “Ahora entiendo la magia que tenía Ratita”.

Por si fuera poco, la investigadora quiso ir mucho más allá: “Es un lujo tener a una leyenda viva de este país”. La cantante, tras haber resuelto el misterio, quiso pronunciarse sobre su etapa en Mask Singer: “Lo más difícil era que no se me reconociera”. Pero, finalmente, logró su objetivo. ¡Y con creces! Ya que, junto a Gorila, se ha convertido en ganadora de la tercera edición de Mask Singer.