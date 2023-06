‘Mask Singer’ desvela la identidad de Cupcake (conocida actriz y presentadora)

El pasado miércoles 14 de junio pudimos disfrutar de una nueva y esperadísima entrega de Mask Singer. En esta ocasión, las máscaras que se subían al escenario eran Bebé, Gorila, Cupcake y Hada. Todas ellas buscaban la oportunidad de colarse en la semifinal de esta tercera edición que está haciendo historia.

Los investigadores contaron, por una noche, con la ayuda de la actriz Anabel Alonso, que era la investigadora invitada en esta gala. Tras disfrutar de las primeras actuaciones, fuimos testigos de cómo Gorila fue la primera máscara en salvarse, por lo que no tenía que enfrentarse al temido asalto final. El nombre del nuevo desenmascarado estaba entre Hada, Bebé y Cupcake.

A pesar de todo, debemos tener en cuenta algo: era la última ocasión en la que se podía utilizar una de las novedades de la edición. Estamos hablando, cómo no, de “El delatador”. Fue Javier Calvo el que incitó a su utilización, pero el resto de sus compañeros no dudaron en sumarse a esta acción. “Lo tenemos claro”, aseguró Calvo.

Como era de esperar, Arturo Valls se quedó completamente sin palabras puesto no entendía qué estaba pasando: “Pero, ¿qué vais a hacer?”. En un primer instante, iban a tratar de desenmascarar a Bebé, ya que los Javis estaban convencidos de que se trataba de Dulceida. Pero, finalmente, todos los investigadores llegaron al acuerdo de revelar la identidad de Cupcake.

En un intento de conseguir el doble de puntos, aseguraron que tras esta máscara se encontraba nada más y nada menos que Ana Milán. ¡Y estaban en lo cierto! La actriz y presentadora no tardó en pronunciarse tras ser desenmascarada: “Qué bien me lo he pasado. Esta oportunidad de ver sin ser vista”.

“He entrado en terreno minado. Con Mónica aquí, y los Javis… y Arturo. No me podía mover mucho”, reconoció Ana Milán. Acto seguido, añadió: “Lo que no se sabe es que la semana pasada me encontré con los Javis y estuvimos paseando un rato. Que la semana pasada también tengo fotos contigo”, aseguró, señalando al presentador.

“Estaba deseando plantarme delante de vosotros y contároslo. Perdón a mis amigos, que se están enterando ahora, y a mi terapeuta, que tampoco le he contado y eso que me dijo: ‘Que tengo secreto profesional, boba’”. A pesar de haber sido pillada por los investigadores de Mask Singer, Ana Milán ha disfrutado al máximo de esta experiencia. ¡Y eso es lo más importante de todo!