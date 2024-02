Marta Peñate confiesa si está embarazada tras su transferencia embrionaria y toma una decisión

El sueño de Marta Peñate es ser madre, algo por lo que está luchando y trabajando junto a Tony Spina, su pareja. Su tratamiento de fertilidad está siendo transmitido en sus redes sociales y cuando acude a televisión en uno de los temas por lo que es preguntada de forma insistente.

Tras mucho tiempo de preparación, la que fuera concursante de La isla de las tentaciones y de Supervivientes se sometió hace unos días a una transferencia embrionaria. Con este tratamiento existían un 50 % de posibilidades de embarazo, por lo que la canaria esperaba con muchas ganas que pasase el tiempo para comprobar su había dado sus frutos.

Aunque tenía pocas esperanzas debido a que días antes se hizo un test de embarazo por su cuenta y resultó negativo, ha sido este lunes cuando ha conocido los datos de una prueba más fiable. Por desgracia para la pareja el resultado ha sido el mismo.

«Mi resultado ha sido negativo. No estoy embarazada. Todos sabíamos que había un 50% de posibilidades de que no me cuajara a la primera. Estoy fuerte para seguir luchando», así lo ha confirmado en su cuenta de Instagram.

También ha querido dar las gracias a los médicos que la están ayudando en este proceso, pero también a su pareja: «Y a mi fiel compañero de viaje, de vida y de todo @tonyspina_89 que ayer fue su cumple y me hubiera gustado decirte ‘estoy embarazada’».

Pero bajar los brazos y rendirse no parece estar en sus planes, por lo que está dispuesta a seguir intentándolo: «No ha sido esta vez, pero será. Eres mi mejor casualidad y la persona que saca lo mejor que hay en mí. Juntos siempre».

Su decisión será la de seguir intentándolo, pero lo hará en privado y sin comentar el proceso, tal y como acaba de hacer con este primer intento. La razón no es otra que los comentarios negativos le han afectado demasiado, tal y como ha reconocido.

¿Qué problema tiene Marta Peñate para quedarse embarazada?

A finales de 2023 decidió hace público que quería ser madre, desvelando los motivos por los que no puede conseguirlo en una entrevista concedida al influencer Malbert en su desaparecido podcast Querido hater. Allí comenzó aclarando que desde que tiene 26 años sabe que tiene dos úteros, por lo que sabe desde hace tiempo que sería complicado quedarse embarazada.

Pero ahí no acaban las dificultades, ya que más tarde recibió otro mazazo al descubrir que uno de esos úteros apenas tiene actividad, llegando a decir que «está medio muerto». El problema es que tiene pocos óvulos -aunque por suerte de calidad- pero sus trompas de falopio se encargan de matar a cualquier espermatozoide, haciendo casi imposible un embarazo natural.

Al comenzar con Tony Spina su reloj biológico se activó y, desde entonces, luchar por formar una familia con el italiano, algo que le ha costado algunos problemas: «Sé la ilusión que le hace a Tony tener un hijo y me sentía culpable por no darle la ilusión que él tenía».

Tanto es así, que en un principio esperaba a quedarse sola para poder llorar cada vez que hablaba del tema con su pareja, ya que ella sabía que sería muy complicado. «Lo he pasado muy mal psicológicamente para llegar al punto en el que estoy de luchar con todas mis fuerzas, pero si no lo consigo, no quiero que me autodestruya», decía muy convencida antes de arrancar con el proceso.