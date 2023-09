Marta Peñate, entre lágrimas ante la dolorosa confesión de Sol Macaluso en ‘GH VIP 8’

Marta Peñate, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las comentaristas de realities más queridas por la audiencia. Y siendo honestos, no es para menos. Por ese mismo motivo, la periodista canaria no podía faltar entre los colaboradores del Debate de GH VIP 8, presentado por Ion Aramendi.

A pesar de todo, Marta Peñate protagonizó uno de los instantes más emotivos de la noche. Por todos es sabido sus intentos por ser madre. Es más, en varios concursos en los que ha participado, ha dejado claro que esa es su mayor ilusión. A pesar de todo, también desveló que está teniendo diversos problemas para poder quedarse embarazada. Motivo por el cual ha acudido a diversas clínicas de fertilidad para poder hacer ese sueño realidad.

El pasado domingo, en el plató de Telecinco, se emitieron unas imágenes en las que Sol Macaluso, concursante de GH VIP 8, se sinceró con sus compañeros sobre lo mal que lo pasó con el aborto espontáneo que sufrió antes de participar en el reality. «No sé si ahora estoy embarazada, no me quiero ilusionar, pero ojalá», confesó la reportera.

Sol: «No sé si ahora estoy embarazada, no me quiero ilusionar, pero ojalá» #GHVIPDBT1 pic.twitter.com/iqwuBEW1lw — Gran Hermano (@ghoficial) September 17, 2023

Además, la argentina habló de este asunto con Jessica Bueno: «No sé si estoy loca, pero me siento igual que cuando me enteré que lo estaba la otra vez. En unos días lo sabré», confesó la concursante de GH VIP 8. «¿Era la primera vez? A mí me pasó», recordó la sevillana. En un momento dado, Ion Aramendi se dio cuenta de que alguien en plató estaba visiblemente emocionada.

No podía ser otra persona que Marta Peñate, por lo que el presentador se acercó a ella para tratar de consolarla. Entre lágrimas, la ex concursante de La isla de las tentaciones se sinceró: «A mí me cuesta ser madre, tengo un problema. Quiero ser mamá. Me sensibiliza mucho este tema y entiendo que habrá sido muy duro perder un hijo».

Lejos de que todo quede ahí, la canaria quiso ir mucho más allá: «Te emocionas, supongo que te entra en la cabeza que les quieren poner y enterarte de que has sufrido una perdida tiene que ser jodido». A pesar del emotivo momento, Marta quiso tirar de humor para intentar quitarle hierro al asunto, dejando claro que va a seguir siendo «la misma mala de siempre».