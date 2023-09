‘GH VIP 8’: ¿Quién es el concursante infiltrado y cuál es su objetivo?

El pasado jueves 14 de septiembre pudimos disfrutar del estreno de GH VIP 8, con Marta Flich como presentadora. Entre otras cuestiones, la valenciana dejó muy claro a la audiencia que «no todo era lo que parecía». Es entonces cuando confesó que uno de los concursantes había entrado nada más y nada menos que con «un doble juego».

De esta forma, el pasado domingo en el Debate de GH VIP 8, Ion Aramendi hizo saber lo propio a los participantes del reality: «Entre vosotros hay un infiltrado. Uno de vuestros compañeros os ha ocultado algo. Convive con vosotros, pero no es un concursante. Es un infiltrado». Todos han empezado a hacer sus apuestas, incluso el público se ha pronunciado al señalar a tres sospechosos: Karina, Carmen Alcayde y Pedro García Aguado.

El Súper les ha ido llamando, uno por uno, al confesionario. La primera en acudir fue la artista. Fue entonces cuando el Súper le dijo lo siguiente: «¿Te gustan los animales? Cuidado con el colibrí». Karina no tardó en responder: «Sí me gustan. Los pájaros no, los perros. He tenido perritos». Por lo tanto, sin saberlo, dejó claro que ella no era la infiltrada.

Súper: «Cuidado con el colibrí»

Carmen: «No me hace gracia, no va a entrar un colibrí, me da cosa» #GHVIPDBT1 pic.twitter.com/It1d6AMB5J — Gran Hermano (@ghoficial) September 17, 2023

Llegó el turno de Carmen Alcayde, a la que el Súper formuló la misma pregunta. La respuesta de la ex colaboradora de Sálvame fue la siguiente: «No, por favor, basta. No metas nada aquí. ¿Qué colibrí? No me hace gracia, ¿va a entrar un colibrí? Es un pajarito pequeño, ¿no? el colibrí me da cosa». Es más, preguntó si tenía algo que ver con su vida: «Yo tengo muy mala memoria, ¿me ha salido un novio a mí de repente?».

Por lo tanto, ella tampoco era la infiltrada de GH VIP 8. El último en pasar por el confesionario fue Pedro García Aguado, al que el Súper no tardó en dirigirse: «¿Qué pasa si te digo ‘cuidado con el colibrí’?». Él respondió: «Que se ha liado gorda, se genera la desconfianza, lo que pasa que ha estado muy bien porque se ha cambiado la dirección hacia otro tema».

Ion: «Tienes fecha de salida»

Pedro: «Hasta que me descubran»

Ion: «Y cuando te descubran, entrará otra persona» #GHVIPDBT1 pic.twitter.com/JasNxpbl8y — Gran Hermano (@ghoficial) September 17, 2023

El Súper, lejos de andarse por las ramas, quiso ser directo: «¿Eres tú el infiltrado?». Aunque, con dudas, la respuesta llegó: «Por supuesto». Tras conocer su identidad, Ion Aramendi explicó más detalles sobre este nuevo rol dentro del reality: «Pedro García Aguado tiene fecha de salida hasta que le descubran y, cuando le descubran, entrará otra persona».

Eso sí, el equipo de GH VIP 8 quiso dejar algo muy claro al infiltrado: «Si detectamos que favoreces a alguien y dejas que te descubran, el premio final sufrirá una penalización sin precedentes». Por si fuera poco, añadieron: «Te pedimos que hagas este esfuerzo, que sigas en tu papel de infiltrado y que sea la casa la que lo descubra».

Ion: «Si detectamos que favoreces a alguien, el premio final sufrirá una penalización sin precedentes» #GHVIPDBT1 pic.twitter.com/noX5gV2T1W — Gran Hermano (@ghoficial) September 17, 2023