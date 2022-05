Marta López Álamo desvela, finalmente, si está embarazada

Marta López Álamo viajó a Honduras para darle una sorpresa a Kiko Matamoros. Se empezaron a especular rumores de que la modelo estaba embarazada y, en directo, la joven ha aclarado la situación.

Desde que se supo que la pareja del empresario iba a ‘Supervivientes 2022’, las conspiraciones comenzaron a salir a flote. En un principio, la andaluza prefirió no contar nada, sin embargo, en cuanto ha hecho frente a frente a su novio se lo ha contado todo.

Kiko Matamoros quedó muy sorprendido cuando Marta López Álamo le contó los rumores que la han rodeado durante la última semana. «No sé de donde se han sacado que yo estaba embarazada, no estoy embarazada», le ha contado entre risas al colaborador. Eso sí, ha añadido que «ya tendremos a nuestro hijo en el futuro, gordito, cuando nos casemos», comenta la joven.

El empresario ha dejado muy claro en estos días que la petición de mano se acerca y que desea de casarse con su pareja cuanto antes. En los pocos minutos que pudieron compartir juntos, ambos han dejado claro lo mucho que se quieren.

«Marta no es mi gran amor, es algo más. Marta es mi último amor y mi grandísimo amor», ha dicho Kiko Matamoros más enamorado que nunca. «Ojalá dure mucho tiempo ese último amor. He conocido a un hombre maravilloso hace tres años y es lo que me sigue demostrando día a día. Me siento muy afortunada de querer así y de que me quieran así. Es muy bonito, de verdad», le contestaba la joven.

Sin embargo, todo en esta vida llega a su fin. La modelo tenía que marcharse no sin antes hacerse otra declaración de amor. «Te quiero en mi vida, ya lo estabas, pero ahora más», le ha dicho la influencer al despedirse visiblemente muy emocionada. Sin duda la visita de la andaluza ha supuesto un chute de energía para el colaborador de ‘Sálvame’.