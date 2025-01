Hace tan solo unos días, los compañeros de Ni que fuéramos sorprendieron al recibir en plató a Valeri, la que fuera amante de Álvaro Muñoz Escassi. Entre otras cuestiones, a propia invitada reconoció que, durante años, había ejercido la prostitución. Un detalle del que se habló durante, prácticamente, toda la entrevista. El pasado miércoles, después de recordar algunas de las declaraciones que hizo Valeri en el programa, María Patiño se dispuso a llamar a varios clubs de alterne con el objetivo de conocer muchos más detalles que tienen vinculación con la prostitución. A pesar de que a priori les resultó una buena idea, lo cierto es que cometieron un grave error, puesto que ese gesto ofendió muchísimo a gran parte de la audiencia. Así pues, si hay algo que caracteriza al equipo de Ni que fuéramos es que no les tiembla el pulso a la hora de rectificar o pedir disculpas si así lo creen necesario.

De esta forma, María Patiño no tuvo ningún tipo de reparo a la hora de dirigirse a los espectadores: «Quiero ponerme seria, que no me ponía sería desde hace mucho tiempo», comenzó diciendo la presentadora de Ni que fuéramos. Lejos de que todo quede ahí, quiso ir muchísimo más allá: «Quiero pedir absolutamente disculpas porque cuando hemos tratado el tema de la prostitución, en mi ánimo y en el de ninguna persona de este equipo está ofender a nadie». Así pues, la periodista reconoció algo realmente importante: «Desconocía que el 80% de la prostitución de este país pertenece a mafias, según datos de la Policía Nacional». Por ese mismo motivo, María Patiño quiso dejar algo muy claro: «No pretendía hacer burla, ni sorna, todo lo contrario. Les pido disculpas y ese juego, como ha dejado de serlo, no vamos a realizarlo. Cuando hablas desde el desconocimiento, metes la mata. Y he metido la pata».

Las secuelas de María Patiño tras ser atacada por un perro

A principios de esta semana, al desplazarse de un lado a otro del plató y hacerlo con cierta dificultad, la presentadora confesó que el pasado domingo tuvo un pequeño problema con un perro grande: «Quiso atacar a mi perro y me metí en medio. Le cogí de la cola para que no atacar a Beige y me arrastró por la acera».

Por si fuera poco, continuó explicando a sus compañeros de Ni que fuéramos lo que ocurrió: «No sé qué raza era, pero desde luego tenía que llevar un bozal que no llevaba. El perro de la señora se le escapó, mi perro se asustó y salió corriendo, el otro iba detrás, le agarré y me arrastró por la acera de mi calle. Era enorme, empecé a pedir ayuda y un chico me ayudó».

Lejos de que todo quede ahí, aclaró que no culpaba al perro de lo ocurrido, sino a su dueña. Es más, reconoció que estaba pensando en emprender medidas legales tras lo ocurrido ya que, según ella, no es la primera vez que ocurre algo similar. Por suerte todo quedó en un susto puesto que, salvo por un rasguño en la rodilla, la presentadora se encuentra perfectamente.