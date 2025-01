No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Ni que fuéramos se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando. El programa de María Patiño no deja de sorprender a sus espectadores con muchísimas exclusivas pero, a su vez, también nos brindan numerosos momentos verdaderamente sorprendentes e impactantes. Un claro ejemplo lo encontramos en lo ocurrido el pasado martes 14 de enero. Entre otras tantas cuestiones, el programa continuó con su particular cruzada contra Cristina Tárrega. Así pues, la propia María Patiño anunció a la audiencia que tenían en su poder varias cajas que contenían nuevas informaciones sobre la presentadora de Telecinco. Una de ellas, posteriormente, supimos que tenía vinculación con el mote que utilizaba para dirigirse a Belén Esteban. Pero, antes de que la tertuliana estallase como nunca, fuimos testigos de un momento de lo más surrealista, con Kiko Matamoros como protagonista.

Todo sucedió cuando María Patiño iba a cambiar de asunto, anunciando que tenían imágenes de unas declaraciones de Arturo Valls sobre el hecho de que María José Campanario fuese Ovejita, máscara que perteneció en un primer momento a Belén Esteban. La presentadora de Ni que fuéramos se atascó a la hora de decir «Mask Singer», hasta tal punto que hizo algún que otro sonido extraño al intentar pronunciar fonéticamente la letra K. «Parece un eructo», comentó Kiko Hernández, sin parar de reír, mientras que Kiko Matamoros añadió algo más: «¡Pareces un cerdo!». Tan solo unos segundos después, el marido de Marta López Álamo dejó sin palabras a todos sus compañeros al tirarse un eructo en directo. «¡Oye! Oye, por favor… ¡Se ha tirado un eructo!», alcanzó a decir María Patiño. «¡Qué asco!», exclamó Belén Esteban, y añadió: «¡Qué cerdo, qué susto!». Kiko Hernández, por su parte, no pudo evitar tener un ataque de risa ante esta situación.

«¿Pero qué fácil te ha salido?», comentó el tertuliano, animándolo a que lo volviera a hacer. Tras comentar qué había comido ese día, Kiko Matamoros continuó explicándose: «Como la comida me ha gustado…», mientras que Belén Esteban seguía impactada: «Te ha salido un eructo que no nos lo esperábamos», comentó, entre risas.

«No me ha salido, lo he hecho a propósito», reconoció el colaborador de Ni que fuéramos. «¿Pero a ti te salen cuando tú quieres?», preguntó la de Paracuellos. «¡Claro!», aseguró Kiko Matamoros, mientras procedía a tirarse otro eructo. «¿Tú no eructas cuando quieres?», preguntó a su compañera Belén Esteban, mientras ella no podía parar de reír.

«Yo no sé eructar cuando quiero», comentó Hernández. Segundos más tarde, Kiko Matamoros volvió a eructar, mientras todos seguían sin poder aguantar la risa. «¡Pero que es normal!», exclamó. David Valldeperas, para echar más leña al asunto, preguntó al tertuliano si sabía decir las vocales eructando. Como era de esperar, no decepcionó y lo hizo. «Ay, por favor, que te vas a poner malito», comentó María Patiño, mientras que Belén se dirigió a su compañero para decirle lo siguiente: «¡Tienes mucho aire en el cuerpo!». Sin duda, ¡uno de los momentazos de la tarde!