El pasado martes 14 de enero, los espectadores de Ni que fuéramos pudieron ser testigos del regreso de Belén Esteban al programa tras haber tenido que viajar de urgencia a Gran Canaria. La de Paracuellos es amiga íntima de Anabel Pantoja por lo que, tras el ingreso hospitalario de su hija Alma, no dudó en coger un avión para acompañarla en estos duros momentos. Durante su paso por Ni que fuéramos, la colaboradora no tardó en aprovechar la ocasión para condenar todos y cada uno de los comentarios negativos que se han emitido en redes sociales tras el ingreso de la pequeña Alma: «¡Qué vergüenza las cosas que escribís! ¿Vosotros veis normal que pongáis esas cosas a una madre o a un padre con su bebé en un hospital? Poneros en su lugar. No escribáis cosas tan feas. No se lo merece, ¡ni Anabel ni nadie!», aseguró, con contundencia, frente a sus compañeros.

Pero no todo quedó ahí. Debemos recordar que el programa producido por Fabricantes Studio continúa con su cruzada contra Cristina Tárrega. El pasado martes, Javier de Hoyos hizo pública una información sobre la actual concursante de Bake off que ha provocado que Belén Esteban estalle como nunca antes. Todo comenzó cuando el colaborador de Ni que fuéramos aseguró lo siguiente, dirigiéndose a la de Paracuellos: «Mi fuente me cuenta que Cristina Tárrega te llama ‘acabada’ desde hace años, no solo desde que acabó Sálvame. Para Tárrega, estás acabada televisivamente y eres un producto obsoleto». Una información que, como era de esperar, ha provocado que Belén Esteban haya estallado, como nunca, contra la presentadora: «Esta es tonta. ¡Acabada, tú!». Pero no todo quedó ahí, ya que la tertuliana quiso lanzar una advertencia a Cristina Tárrega: «No me tires de la lengua, que digo de quién hablabas mal en la peluquería».

Aprovechando su participación en Ni que fuéramos, Belén no dudó un solo segundo en ir mucho más allá. ¿De qué forma? Mandando varios mensajes a la presentadora de Telecinco: «Tú preocúpate de otras cosas que yo de ti sí sé. Yo no le digo a ninguna compañera ‘Esa ropa que llevas no te pega’. ¡Eso no se hace!».

Por si fuera poco, Belén Esteban continuó lanzando dardos envenenados contra Cristina Tárrega: «Te conoce todo el mundo, pero ¿sabes por qué siguen a tu lado? Porque sabes demasiado. Tú lo cascas a todo el mundo y hablas de personas que no deberías de hablar. Son personas que se han portado muy bien contigo y estás ahí gracias a esas personas».

A pesar de la contundencia en sus palabras de Belén Esteban, lo cierto es que Kiko Matamoros no ha dudado en tachar a la tertuliana de ser «demasiado indulgente». Todo ello mientras hacía saber al resto de colaboradores que no estaba para nada sorprendida con esta nueva información compartida por Javier de Hoyos: «Yo ya estoy curtida y esto ni me duele porque la conozco. Me parece hasta flojo que lo diga de mí», aseguró.