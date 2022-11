María Isabel confirma en qué gastó el dineral que ganó cuando era niña

La cantante María Isabel visitó Sábado Deluxe para hablar sobre su embarazo, su carrera musical, y su reciente retirada de la música debido a problemas de ansiedad. La andaluza se ha sentado junto a Jorge Javier Vázquez para protagonizar una entrevista muy interesante donde respondió dudas sobre su pasado, presente y futuro.

María Isabel está embarazada de 6 meses y dará a luz en el mes de febrero. La joven se encuentra muy feliz con su pareja y esperan con muchas ganas el nacimiento de su pequeña. Jorge Javier, durante el programa le preguntó si habían decidido ya como se iba a llamar la niña: “No lo sabemos, nos gustan varios. Me gusta Jimena, me gusta María, también me gusta mucho Lucía. Pero si que es verdad que cuando voy diciendo los nombres me van dejando de gustar”, bromeaba la cantante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐌𝐀𝐑Í𝐀 𝐈𝐒𝐀𝐁𝐄𝐋🐻 (@mariaisabelamqs)

No tardaron en preguntarle sobre su infancia, y si le gustaría que su hija tuviese la misma infancia que ella ha tenido: “Yo sí, yo siempre digo que todo ha sido gracias a mis padres que estaban ahí gestionándolo todo. Yo hubiera querido más, pero muchas cosas no se podían hacer por la ley de protección de menores”, contestaba muy agradecida a su familia.

Jorge Javier Vázquez quiso saber si ella había sufrido como otros niños que se hacen famosos tan pequeños: “Gané Eurovisión Junior y fue un boom. Cerraban las tiendas cuando iban, pero viví una infancia medio normal. Entre semana iba al colegio y los findes y vacaciones me iba de gira”, explicaba a los colaboradores del programa.

¿Ha ganado mucho dinero María Isabel siendo «una niña prodigio»? https://t.co/3qtBJKIfsY — Deluxe (@DeluxeSabado) November 13, 2022

La pregunta más repetida fue si ganó mucho dinero durante su fama: “Hombre, a ver, cada trabajo tiene su recompensa. El dinero me sigue durando, yo vivo muy bien. Gracias a mis padres que me guardaron el dinero yo tengo la vida resulta”, decía entre risas sin querer incidir mucho más en este tema.