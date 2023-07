María Becerra confirma el lanzamiento de una nueva canción y estos son los detalles

María Becerra está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera. Convertida en una de las figuras clave de la música urbana, y tras el éxito de Te Cura, Los del Espacio, Adiós y Corazón Vacío, la artista argentina ya tiene preparado su nuevo single, que será en francés.

En una entrevista con Los40 de Argentina, la artista expresó que: «Jose me dio una gran idea. Él siempre me lleva a lo máximo y me dice: ‘está increíble’, pero por qué no cantas en francés. ‘Bueno’, le digo. ‘¿Cómo hacemos?’».

De esta forma, la artista y su manager se pusieron manos a la obra: «Yo te tengo una profesora de francés, de las mejores, el lunes en el estudio. Fui al estudio. Me enseñó todo: a hablar, las bases…», añade sin querer desvelar más datos. Además, desveló que está en conversaciones con una de las cantantes más importantes a nivel mundial.

Maria Becerra responde que sus colaboraciones soñadas son Marc Anthony y Shakira, y cuenta que está hablando con ellos para que puedan lograrse. 🔥 pic.twitter.com/eJG7GiHVYH — Maria Becerra Data (@BecerraData) July 21, 2023

“Tengo varias colaboraciones soñadas. Con Marc Anthony, con Shakira”, además, reveló que está en medio de varias conversaciones con la cantante colombiana: “Estamos ahí tanteando, pero bueno, están en otra, están más allá. Deben tener miles de ofertas todo el tiempo, lo bueno es que nos responden”. dejando una puerta abierta para todos los que sueñan con ver la cantante de Colombia junto a la Nena de Argentina.

Como era de esperar, las redes no se hicieron esperar y desde entonces no dejan de pedir una colaboración entre ambas artistas: «@Shakira tenés que hacer una colaboración con María Becerra porfis», «@Shakira Reinaaaa esperamos esa colaboración», «@Shakira rómpanla juntas por favorr», son algunos de los mensajes que se pueden leer en las redes sociales.