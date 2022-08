María Amores desvela los detalles del angustioso nacimiento de Marieta, su hija

Ion Aramendi y María Amores ya son padres de su tercera hija en común. La pareja se encuentra en una nube de felicidad con el nacimiento de la pequeña Marieta. Una llegada al mundo que no ha sido nada fácil para la periodista, quien ha vivido sus horas más criticas al vivir un parto de riesgo.

«MARIETA & MAMÁ juntas por fin después de que nos separaran abruptamente hace 30 horas», ha comenzado escribiendo María Amores en sus redes sociales. Una publicación donde ha presentado a su hija a sus seguidores y donde ha confesado lo duras que fueron las horas previas al nacimiento de su hija.

«Han sido unos días en los que las he pasado putas, no os voy a engañar», desvelaba. «Parto inducido durante 24 horas, Marieta intentaba salir hasta que se dieron cuenta de que era muy grande. Aquello no pintaba bien», comenta. Angustia, frustración y miedo fueron algunas de las emociones que la pareja experimentó durante la dura travesía, especialmente, al ver cómo a los médicos se les iban agotando las posibilidades de traer al mundo a Marieta.

«Se intenta parto instrumental pero tampoco. Finalmente se decide cesárea y la cosa se complica mucho, pero mucho…», señala. Pero, a pesar de todo, afortunadamente tanto madre e hija están en perfecto estado. «Ahora ya da igual, después de dos días en reanimación sin comer, ni beber, con mil vías, transfusiones, oxígeno, un globo en el útero, medias compresoras y enmorfinada viva, estamos juntas, ella sana como una manzana con sus más de 4 kilos y yo in love total», agrega.

Eso sí, María Amores no ha querido concluir sin dar un pequeño consejo a sus seguidores. «Si eres un chihuahua enano no te cruces con un gran mastín vasco, ¡o tendrás cachorros por encima de tus posibilidades corporales!», comentó con humor. Por otro lado, tampoco se ha olvidado de su marido, Ion Aramendi, a quien le ha agradecido enormemente su apoyo y dedicación. «Ha sido ejemplar. Noto un vínculo especial entre ellos y @ionaramendiurrestarazu se basta y se sobra, es un padre Cum Laude», concluye.