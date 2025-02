Y ahora Sonsoles, el programa presentado por Sonsoles Ónega, se ha convertido poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas que más éxito continúa teniendo en Antena 3. El pasado miércoles 12 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega en la que fueron testigos de cómo Manu Tenorio, artista y ex concursante de la primera edición de Operación Triunfo, se sinceró como nunca con la presentadora. Tanto es así que dio el paso de compartir con Sonsoles Ónega una de las etapas más complicadas y duras de su vida. De esta forma, el artista explicó cómo la depresión estuvo presente en su día a día durante varios meses. Así pues, reconoció que poco a poco fue experimentando un cambio en su estado de ánimo, algo que se fue prolongando en el tiempo. Fue entonces cuando su entorno más cercano le hizo ser consciente de la realidad.

«Mi mujer me dijo que esto no era normal», comenzó diciendo Manu Tenorio, visiblemente emocionado, ante la atenta mirada de Sonsoles Ónega. Durante la entrevista, el sevillano quiso compartir cómo esta depresión llegó a afectar no solamente a su economía, sino también a la relación que tenía con las personas que estaban a su alrededor: «Me quería meter en la cama y apagar las luces», comentó en Y ahora Sonsoles. Lejos de que todo quede ahí, el artista quiso ir mucho más allá: «Cuando alguien te habla y cualquier cosa te estorba, ese es el chivato de que tú no estás bien». Así pues, dadas las circunstancias, el andaluz no tuvo reparo a la hora de confesar en el programa Y ahora Sonsoles que se vio en la obligación de recurrir a ayuda profesional para tratar de salir de ese pozo en el que estaba metido: «Tuve que ir al psiquiatra», confesó.

Es importante destacar que, como él mismo ha reconocido, no puede afirmar que esté recuperado en su totalidad pero, afortunadamente, sí que se está sintiendo mucho mejor: «Curado, curado… Yo ahora mismo estoy bien y estoy siguiendo unos hábitos que me están ayudando y me siento muchísimo mejor que hace unos meses», reconoció a Sonsoles Ónega.

Lejos de que todo quede ahí, Manu Tenorio ha explicado que las personas que, como él, padecen un trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) pueden llegar a ser mucho más vulnerables ante una depresión: «La gente que padece TDAH es más propensa a la depresión», reconoció.

Además, aprovechando su participación en el programa de Antena 3, Manu Tenorio quiso hacer una firme petición. ¿En qué consiste? En que la gente tenga mucha más empatía hacia las personas que no están pasando, ni de lejos, por su mejor momento: «Esa persona está vulnerable, lo único que vas a hacer es que se meta en su caparazón». Es más, quiso ir mucho más allá: «Si machacas a alguien, no va a dejar que se abra».