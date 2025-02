Sonsoles Ónega se ha convertido en la reina indiscutible de las tardes en Antena 3. De lunes a viernes, la comunicadora capitanea Y ahora Sonsoles, un programa donde la actualidad nacional e internacional está a la orden del día. Sin embargo, no es la primera vez que tanta información termina por adormecer a algunos de los asistentes entre el público. Una situación que siempre pilla a la presentadora por sorpresa, ya que es una situación que no ve venir debido a que es un programa en directo. Pero, que no para de repetirse. Eso sí, lejos de enfadarse por ello, siempre se lo toma con mucho humor.

Todo comenzó cuando el programa estaba abordando el polémico tema de la crisis de reputación que está sufriendo la actriz Karla Sofía Gascón. Tras ello, los colaboradores procedieron a hablar de la exposición pública que están teniendo los hijos de Shakira, ambos menores de edad. Pero, de un momento a otro, el tema ha cesado y ha dado el salto a la narcolepsia, un trastorno del sueño que genera somnolencia en cualquier momento del día. ¿El motivo? Lorena Vázquez y María Manjavacas descubrieron a una mujer entre el público que se había quedado dormida. Una situación que, sin poderlo evitar, ha desencadenado las risas entre las colaboradoras.

«Llevan ustedes un par de semanas muy malas», ha declarado Sonsoles Ónega, al ser testigo en primera persona de la imposibilidad de los asistentes a estar despiertos durante el programa. La mujer que sucumbió a los brazos de Morfeo intentó que no se diesen cuenta de que había sido ella, pero la presentadora de Antena 3 ya la tenía fichada.

Lejos de dejar pasar este lapsus, la comunicadora se acercó a ella para hablar un poco. «¿Se estaba durmiendo?», le ha preguntado a la mujer. Por su parte, la asistente ha negado en repetidas ocasiones esa acusación. «Te lo juro que no, Sonsoles. Lo de Shakira me interesaba un montón», se ha defendido la señora.

Ante ello, Sonsoles Ónega optó por tirar un poco del humor. «¿Has comido un cocido o algo?», le ha preguntado. «No, he comido una ensalada de quinoa y me he tomado un café antes de entrar», le ha contestado. «Sería descafeinado», ha comentado Sonsoles Ónega. Un divertido comentario que ha provocado las risas en todos los presentes. «¡Qué fuerte, ¡qué fuerte! Muy gordo todo», ha exclamado la presentadora.

La presentadora no daba crédito a lo acontecido, pues no es la primera vez que sucede. De hecho, quiso recordar en directo que hace unos días sucedió lo mismo. «Es que, la semana pasada, se me durmió una, pero no llegamos a tiempo con la cámara», dijo asombrada.

Pero, Sonsoles Ónega siempre se toma este tipo de situaciones con mucho humor. Por ello, no ha podido evitar cerrar este momento con unas risas. Pues, como ella sabe muy bien, la hora de la siesta siempre suele pasar factura a los asistentes del público.