Manu Pascual, emocionado al decir adiós en ‘Pasapalabra’: «Nos salió poeta»

Uno de los rostros que más está dando de qué hablar en Pasapalabra, en los últimos meses, ha sido, indudablemente, Manu Pascual. El popular concurso presentado por Roberto Leal en Antena 3, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los indispensables en la parrilla televisiva española cada tarde. Debido a su longevidad y a su formato tan entretenido, cada vez son más los que no se pierden ni una sola entrega, pero también los que se animan a vivir la experiencia del concurso de primera mano. Por ello, el exitoso participante no lo ha dudado dos veces.

Manu Pascual arrasa en Pasapalabra, de eso no cabe duda. Prueba tras prueba, el joven demuestra que está dispuesto a darlo todo con tal de alzarse con el ansiado bote millonario. Pero, además, siempre consigue despedir a los invitados de la semana de una manera muy especial. Y es que, sus poemas siempre reflejan la humildad y el buen corazón que tiene el joven. Una situación que pudimos ver, recientemente, con la aparición de Josema Yuste, Pastora Vega, Supremme de Luxe y Óscar Pereiro.

«Quería despedirme de los invitados porque habéis estado Deluxe. Os merecéis un premio, un Óscar, que os pongan en la vega de un río o en el monasterio de Yuste», dijo. De esta manera, el joven ha realizado un divertido juego de palabras con los nombres de los invitados. Y es que, honestamente, lo ha bordado.

De hecho, Pastora Vega no dudó en realizar un comentario al respecto. «Nos salió poeta el muchacho», dijo agradecida. Y es que, la cara de todos los invitados era de absoluta estupefacción. Además, el propio Roberto Leal quiso felicitar al madrileño por su inesperada hazaña. Un bonito gesto por el que fue muy aplaudido por todos los presentes, y no es para menos.

¿Qué haría Manu Pascual si se llevará el bote millonario de ‘Pasapalabra’?

Manu Pascual siempre se ha mostrado como un chico muy reservado. Como es bien sabido por los seguidores del programa, no le gusta hablar mucho de su vida privada. Pero, las veces en las que le han preguntado por lo que haría con el dinero del bote de Pasapalabra, en el caso de que ganase, ha sido honesto. «Ayudaría a mi familia y me encanta estudiar, entonces emplearía parte en seguir estudiando», dijo en una ocasión.

De momento, el madrileño sigue disputándose el premio con Rosa Rodríguez, que no le da tregua. Una batalla entre compañeros y buenos amigos que es cada vez más intensa. ¿Será él el gran ganador? ¿Lograremos saberlo antes de que acabe el 2025? Por lo que parece, habrá que esperar un poco más.