Maluma se sincera sobre el secreto de su éxito al comienzo de su gira por EE.UU

Maluma se ha vuelto a sincerar con sus fans. El artista colombiano acaba de dar comienzo a su gira por Estados Unidos, y antes del primer concierto utilizó sus redes sociales para hablar de lo que significa para él comenzar su nueva gira norteamericana.

«Aquí a estoy al frente de este espejo en la habitación del hotel a unas horas de comenzar esta gira por todo U.S.A con mucha adrenalina y muchas ganas de romperla», comenzaba diciendo Maluma sobre una gira con la que se estará recorriendo Estados Unidos hasta el próximo 5 de noviembre.

Esta nueva gira ha llevado a Maluma a hacer un viaje en el tiempo, para recordar todo el camino que ha recorrido hasta llegar a este punto de su carrera, convertido en una estrella de la música a nivel mundial, y con una de sus giras más importantes hasta la fecha por delante.

«Quiero aprovechar este momento para agradecer a ese niño de 16 años que soñaba con algún día convertirse en cantante, sacar a su familia adelante y recorrer el mundo tocando corazones donde quiera que llegara», expresaba el artista a través del texto compartido en su cuenta de Instagram.

Y añadía: “Gracias Juan Luis por no aceptar un NO como respuesta y demostraste que no hay sueños imposibles. Que el TALENTO sin DISCIPLINA no funciona y que el agradecimiento es el pilar de TODO”.

El artista colombiano concluía el texto expresando que: «Hoy comienza una aventura y no es una mas, bienvenidos al DON JUAN USA TOUR. Vamos a vivir momentos inolvidables en estos meses de gira… Te veo en tu ciudad ..!!JL». Unas palabras con las que daba comienzo a su nuevo tour estadounidenses, tras el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio.