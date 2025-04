Makoke sufre una aparatosa caída en ‘Supervivientes 2025’: «No sabemos si va a poder continuar»

El pasado martes 1 de abril, los espectadores de Supervivientes 2025 pudieron disfrutar de una nueva gala de Tierra de Nadie presentada por Carlos Sobera. Además de descubrir que no iba a haber salvado esta semana, la audiencia pudo disfrutar de una impresionante prueba de recompensa. A pesar de todo, la organización se vio obligada a tomar una contundente decisión al darse cuenta de que los habitantes de Playa Calma no tuvieron reparos a la hora de desobedecer las normas. Pero no todo quedó ahí, ya que los espectadores fueron testigos de cómo una de las concursantes, concretamente Makoke, sufrió una aparatosa caída. Tanto es así que el equipo médico del reality no tardó en acercarse hasta ella para atenderla de forma rápida. Todo comenzó cuando Laura Madrueño explicó que los robinsones tenían que enfrentarse a una carrera de obstáculos, con una escalera como protagonista de este nuevo juego de recompensa.

Como no podía ser de otra manera, todos y cada uno de los concursantes de Supervivientes 2025 lo dieron todo. Es evidente que el hambre ya empieza a hacer mella, por lo que tenían que luchar al máximo para poder ganar la ansiada recompensa. Fue entonces cuando, al tratar de ofrecer la mejor versión de sí misma, Makoke cayó a la arena desde una estructura que tenía que cruzar, valiéndose únicamente de su fuerza. Como no podía ser de otra manera, sus compañeros no tardaron en acercarse a ella al ser conscientes de que se había hecho daño, puesto que los signos de dolor eran más que evidentes. Laura Madrueño optó por parar el tiempo del juego para comprobar el estado en el que se encontraba la concursante de Supervivientes 2025, mientras que el equipo médico del reality de Telecinco se acercó a toda prisa para comprobar su estado de salud.

Para tratar de hacer un diagnóstico más preciso, Makoke quedó fuera de la prueba y sus compañeros siguieron adelante con el juego de recompensa. Con el objetivo de tranquilizar a sus familiares, Laura Madrueño compartió una primera valoración: «Está bien y atendida por el servicio médico». Y añadió: «Ahora daremos más información».

Poco después, Carlos Sobera cumplió esa promesa de su compañera Laura Madrueño, aportando muchos más datos sobre cómo se encontraba la madre de Anita Matamoros tras el incidente sufrido en plena prueba: «Makoke ha tenido una caída un tanto aparatosa, está controlada en este momento, está en manos de los médicos».

Lejos de que todo quede ahí, el presentador de Supervivientes 2025 sorprendió con otra información: «Lo que no sabemos en estos momentos es si Makoke va a poder continuar en el concurso. El diagnóstico, de momento, no es concluyente, por eso no tenemos más remedio que esperar».

Por lo tanto, antes de confirmar si puede continuar en el concurso o no, el equipo médico va a hacerle muchas más pruebas y será entonces cuando ellos, los profesionales, tomen la decisión respecto al futuro de Makoke en Supervivientes 2025. Algo que, como suele ser habitual, se podrá saber en los próximos días.