La pasada noche del 1 de abril, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva gala de Supervivientes 2025. Mediante la conexión de Tierra de nadie, presentada por Carlos Sobera, la audiencia vivió un programa muy diferente a lo acostumbrado. Pues, como es habitual, la noche de los martes la organización del programa revela el nombre del primer nominado salvado. Una temática que se sigue para dejar a tres candidatos en la palestra de nominados hasta la gala del jueves. Sin embargo, los acontecimientos vividos durante los últimos días han provocado que el equipo del reality tome una serie de medidas inesperadas.

Tal y como se pudo ver en la gala del pasado jueves 28 de marzo, los nominados fueron Rosario Matew, Makoke, Koldo Royo y Carmen Alcayde. Sin embargo, la ex concursante de La isla de las tentaciones sorprendió a todos con el anuncio de su abandono. Rosario Matew manifestó que no se encontraba bien y que prefería no arriesgar su salud mental. Por ello, y a pesar de las súplicas de sus seres queridos para que continuase luchando, cogió su saco y abandonó la isla. Así pues, la lista de nominados de la semana se redujo a tres: Makoke, Koldo Royo y Carmen Alcayde. Pero, lejos de quedar ahí, más contratiempos han ido ocurriendo durante las últimas horas.

Como es habitual, las celebridades se sometieron a una nueva prueba de recompensa. Un reto que se pudo ver en directo durante la gala de Supervivientes 2025. Sin embargo, Makoke tuvo que ser evacuada de manera urgente debido a que sufrió un accidente durante la prueba. El futuro de la colaboradora televisiva se encuentra en el aire, tal y como ha comunicado Sobera, pues el equipo médico tiene que seguir haciéndole pruebas.

Estos dos contratiempos han sido determinantes en el programa de la pasada noche. Así pues, la organización del formato consideró necesario no realizar ninguna ceremonia de salvación. Por lo tanto, habrá que esperar hasta el próximo jueves para conocer el nombre del nuevo expulsado. Pero, lejos de quedar ahí, los espectadores de Tierra de nadie fueron los encargados de tomar una importante decisión.

El público tuvo la opción de elegir a un concursante de Playa Calma y desterrarlo a Playa Furia. Debido a las bajas sufridas, los equipos se encontraban muy descompensados. Por ello, la organización consideró necesario equilibrar la balanza. Y es que, Playa Furia necesitaba urgentemente a un nuevo participante, pues Rosario Matew dejó una baja importante.

Makoke, nueva habitante de Playa Furia en ‘Supervivientes 2025’

De esta manera, la audiencia de Supervivientes 2025 decidió que Makoke se convirtiese en la nueva habitante de Playa Furia. Una decisión que fue recibida por la participante con los brazos abiertos, pues, últimamente, ha vivido numerosos desencuentros con sus compañeros de playa. «¡Bien!», ha exclamado con emoción.

Una decisión que también alegró enormemente a Laura Cuevas, quien no ha parado de tener enfrentamientos con ella. Por ello, ambas se mostraron agradecidas de no tener que volver a verse a la cara, al menos, de manera diaria. Sin embargo, una que ha lamentado la marcha de Makoke ha sido Anita Williams, quien veía en la colaboradora su mayor apoyo en la playa.