Supervivientes: Conexión Honduras regresó, una noche más, al prime time de Telecinco. El popular reality de supervivencia se encuentra en el ecuador de su aventura, por lo que las fuerzas entre sus participantes cada vez son menos. Sin embargo, y a pesar de casi no tener sustento alimenticio, las celebridades continúan dándolo todo en las pruebas. Y es que, es vital ganar las pruebas si quieren conseguir una recompensa individual, grupal o por el hecho de conseguir la mejor localización de los Cayos Cochinos. Una implicación por parte de los concursantes que, a veces, desemboca en heridas de guerra. Una situación que está viviendo Makoke.

La colaboradora televisiva salió muy mal parada durante una de las pruebas de la semana pasada. Y es que, aunque en su momento manifestó sentirse bien, lo cierto es que tiene una herida en carne viva en el brazo. Los días han pasado, y Makoke sigue soportando el dolor que le está causando la herida. Pero, eso no le impidió darlo todo en una de las pruebas realizadas durante la pasada noche. Un juego de recompensa donde el primer equipo en ejecutarlo fue el de Playa Furia. Eso sí, a diferencia de ocasiones anteriores, Laura Madrueño no reveló cuál sería el premio para el ganador. Sin embargo, adelantó que sería uno de los premios más esperados por los concursantes.

Los participantes comenzaron a ejecutar el juego sin ningún tipo de contratiempo. El objetivo era recoger una boya del medio del mar para lanzarlas desde una plataforma hasta que consiguieran encestarlas. Hasta aquí todo correcto. Pero, cuando llegó el turno de Playa Calma, la presentadora se dio cuenta de que Makoke estaba haciendo gestos de dolor en medio de la prueba.

Preocupada, Laura Madrueño le preguntó a Makoke si se encontraba bien. Pero, al ver las quejas de dolor de la participante, se tomaron decisiones drásticas. «Como Makoke tiene esta herida en carne viva, no va a continuar con el juego», anunció la comunicadora.

Debido a su situación, Makoke quiso explicarse ante la audiencia. «No iba a jugarlo porque lo tengo en carne viva y ahora me pica mogollón», dijo. La participante se mostró muy abatida por no poder catar la suculenta recompensa de la prueba, pero su herida no le permitía jugar en condiciones. Por ello, Madrueño intentó animarla. «Lo has hecho fenomenal», le indicó.

Makoke abandona la prueba de ‘Supervivientes 2025’ por una herida

Asimismo, y por prescripción médica, Makoke tuvo que abandonar la prueba. «Me da mucha rabia, te lo juro», confesó desolada. Y es que, a sus 55 años, la concursante continúa luchando firmemente por continuar en el programa. Una batalla por la que, en ocasiones, ha estado al límite de su expulsión debido a las nominaciones. Pero, contra viento y marea, ha logrado superar los retos impuestos por el reality.

De hecho, la pasada semana, logró salvarse de la expulsión en la etapa final. Pues, la audiencia decidió echar a Manuel González. Una nueva salvación que Makoke recibió con toda la alegría del mundo. Pues, visto lo visto, ni ella misma se lo esperaba.