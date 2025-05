La pasada noche del 11 de mayo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva emisión de Supervivientes 2025. A través de la conexión de Tierra de Nadie, presentada por Sandra Barneda, la audiencia fue testigo de todo lo acontecido en la isla durante las últimas horas. Un encuentro televisivo donde, además de ver la tormenta eléctrica que pilló a los supervivientes por sorpresa y los míticos juegos, también se pudo ver el Puente de las emociones de Pelayo Díaz. Un momento donde el estilista abrió su corazón para hablar de aspectos muy personales de su vida, entre ellos, el fallecimiento de David Delfín.

No es la primera vez que el concursante habla del popular diseñador. Pues, además de haber sido su ex pareja y amigo, también fue su referente en la industria de la moda desde que era un adolescente. Ha sido, probablemente, uno de los Puentes de las emociones más duros de todas las ediciones de Supervivientes. Pero, al igual que el resto de sus compañeros, Pelayo Díaz debía enfrentar este reto del programa. Por ello, y con Laura Madrueño esperándole al otro lado, el estilista comenzó a hablar de diversos momentos de su vida. Un conjunto de situaciones que desembocaron en su historia de amor con Delfín.

El diseñador y el estilista estuvieron juntos cuatro años, y unos cuantos más entre idas y venidas. Ambos tenían 15 años de diferencia de edad, pero eso nunca les supuso ningún problema. De hecho, y a pesar de haber roto su relación, Pelayo Díaz sigue recordando a su ex pareja con mucho amor y nostalgia.

«Qué decirte de David Delfín. Yo me pasaba por su tienda, miraba o me compraba una camiseta y siempre le dejaba una carta que él me reconoció que nunca le entregaron, en la que le explicaba lo que le admiraba. Cuando nos vimos, yo me quedé mudo. Nos intercambiamos el email y empezamos a hablar por email», comenzó diciendo.

«Él me mandaba libros a Londres para que leyera y yo le mandaba cartas diciéndole lo que me parecía. Así estuvimos seis años porque ambos teníamos pareja. A los seis años coincidimos que ninguno tenía pareja y nos juntamos por fin. Tuvimos una cena maravillosa de la que nunca me olvidaré. Nuestra historia fue maravillosa», indicó entre lágrimas.

Respecto a la historia de amor que vivió con David Delfín, fue honesto. «Estuvimos cuatro años juntos. Estuvimos en un impasse… Mantuvimos una buena relación, comencé una relación… Me arrepiento de no haber vuelto con él, pero es que sentía que siempre estaba disponible para él», confesó. «¿Cómo fue perderle? El día que se fue de verdad… cómo lo viviste», le preguntó Laura Madrueño. Unas palabras con las que hizo referencia a la trágica muerte del diseñador, en junio de 2017, a causa de un cáncer cerebral.

«Él era una persona súper disfrutona. El día que se murió David fue terrible. Yo estaba en Barcelona y me llamó una amiga. Yo supe que… Es que fue casi un año de estar pendientes de esa llamada…», dijo con lágrimas en los ojos. «Es que ver una persona que tenía toda la luz del mundo, marchitarse. Le costaba que le viéramos así. Cuando volví a Madrid, que fue el AVE más largo del mundo, y subí esas escaleras y le vi en esa cama… No me podía creer que fuera para despedirme de él», agregó.

Pelayo Díaz, en ‘Supervivientes 2025’: «Yo lo vivo como si David estuviera de viaje»

La muerte de David Delfín marcó significativamente a Pelayo Díaz. Y es que, por mucho que pase el tiempo, siempre recordará su último adiós como uno de los momentos más difíciles de su vida. «Fue, además, la primera vez que me enfrentaba a la muerte de un ser querido. Fue mucho shock, toda la familia ahí, sus seres queridos… Fue terrible. Lo tengo un poco como si fuera una película, algo que vi en una película, algo que no me pasó porque lo he puesto en un lugar al que, afortunadamente, puedo volver», señaló.

Pero, el estilista no quiso concluir su recuerdo hacia David Delfín sin confesar lo mucho que lo sigue extrañando. «Es que, Laura, yo lo vivo como si David estuviera de viaje y que en algún momento volverá y nos tendremos muchas cosas que contar. Es así como quiero vivir su ausencia. No sé si es negación o las formas que tenemos cada uno de aceptar la pérdida de alguien, pero es mi forma. Le echo muchísimo de menos», sentenció.