El pasado martes 6 de mayo pudimos disfrutar de una nueva gala de Tierra de Nadie presentada por Carlos Sobera. De esta manera, fuimos testigos de cómo se dio a conocer el nombre del primer salvado de la semana. Por si fuera poco, los espectadores pudieron presenciar en directo un tenso enfrentamiento entre Pelayo Díaz y Carmen Alcayde. Es más que evidente que desde que la tertuliana llegó a los Cayos Cochinos de Honduras no ha terminado de encajar con gran parte de sus compañeros. Entre ellos, Pelayo Díaz. A pesar de que ahora conviven en playas diferentes y no forman parte del mismo grupo, no pueden evitar seguir lanzándose reproches. En el nuevo Oráculo de Poseidón, los concursantes de Supervivientes 2025 volvieron a tener la oportunidad de escuchar muchas conversaciones que han tenido lugar en los últimos días. Esto provocó un gran enfrentamiento en directo entre Pelayo Díaz y Carmen Alcayde.

Todo comenzó cuando la colaboradora de televisión tachó de «deleznable» la actitud del asturiano y su grupo en el reparto de la recompensa obtenida el pasado domingo. Entre otras cuestiones, la valenciana aseguró que, para ella, no fue algo ni justo ni equitativo. Al ponerse sobre la mesa que la degustación de la empanada gallega no fue la misma para todos, Pelayo Díaz aprovechó para echarle en cara el altercado que acababa de tener con Makoke en la prueba que habían disputado tan solo unos cuantos minutos antes. «Juego sucio», alcanzó a decir. Es más, el concursante de Supervivientes 2025 no dudó un solo segundo en aprovechar la ocasión para hacer saber a la audiencia que tanto Carmen Alcayde como sus compañeros y amigos, Montoya y Anita Williams, están constantemente en su contra: «Sólo sabéis quejaros, dais vergüenza», aseguró el asturiano, visiblemente cabreado con la situación que estaba viviendo durante la emisión de Tierra de Nadie.

Pero no todo quedó ahí ya que, en pleno Oráculo de Poseidón, Pelayo Díaz se levantó de su asiento para intentar imitar a la valenciana: «Tú también hablas, y cuando hablas tú te pones así, y haces el teatrito. ¡Soy Carmen Alcayde!», exclamó, mientras caminaba por la arena. Una reacción que dejó sin palabras a gran parte de sus compañeros, especialmente a Montoya.

De hecho, el de Utrera no tardó en pronunciarse al respecto: «¿Cuántas caras tiene hoy? Esto sí que es teatro. Llevamos dos meses y ahora descubres tu careta», dijo a Pelayo, alegando que no había mostrado su verdadera faceta hasta ese preciso instante. Y añadió: «Este es el Pelayo que tú me dijiste», mencionó, haciendo referencia a la advertencia que Terelu Campos le hizo anteriormente.

Es más que evidente que las semanas de aventura están empezando a pesar en los concursantes de Supervivientes 2025, puesto que los conflictos entre ellos han aumentado considerablemente. A pesar de la experiencia que están viviendo, es un hecho que Pelayo Díaz no va a conseguir limar asperezas con Carmen Alcayde, Montoya o Anita Williams. ¡Y estamos convencidos de que tampoco lo quiere!