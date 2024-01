Makoke y Anita Matamoros, destrozadas ante una dura y trágica pérdida: «Adiós, compañero»

No hay nada más duro que perder a un ser querido, especialmente si te acompaña desde hace años y ha crecido contigo. Es lo que está sufriendo Anita Matamoros después de perder a un fiel compañero de vida, una tristeza que también está afectando a sus padres: Makoke y Kiko Matamoros.

Hace solo unos días era la colaboradora de Fiesta la que contaba la terrible situación que vivió Ringo, el perro de la familia que les acompañaba desde hace más de diez años. Tal y como explicó a Emma García, sufrió una caída por el hueco de la escalera, lo que hizo que el público en el plató se estremeciera según lo contaba.

Cayó desde un tercer piso, lo que le provocó graves heridas como la rotura de varias costillas, algo que no ha podido superar finalmente. La influencer ha sido una de las primeras en confirmar la triste noticia al contar lo sucedido en sus redes sociales con una bonita despedida.

«Madre mía… cuantísimo nos hemos mimado mi pequeño.

Me has dado 16 años de un amor incondicional, al que solo espero haber estado a la altura. Javi un día me dijo que los perritos también escuchaban y servían para contarles tus penas, tenía 9 años y desde entonces fuiste mi confidente», arranca.

«Has sido uno más de la familia y te querremos toda la eternidad.

Siento en el alma si alguna vez he fallado como compañera, que estoy segura de que si… pero he procurado darte siempre la mejor vida, te lo prometo mi amor…», continúa.

«Estoy muy orgullosa de tu despedida, 6 personas emocionadas transmitiéndote todo el amor del mundo… tu familia. Estoy segura de que cuidarás de mi. Buen viaje pequeño, gracias por haberme acompañado en esta vida. Nos vemos en la siguiente», finaliza esta emocionante despedida.

Pero Anita Matamoros no ha sido la única en despedirse de Ringo. Kiko, su padre, también ha querido darle su ‘adiós’ al que fue su mascota hasta el divorcio con Makoke.

«Adiós, compañero. Fuiste la alegría de @anitamg y la mía por mucho tiempo. Espero que tengas un viaje placentero y no te salpiquen las lágrimas de cocodrilo de quienes despreciaron tu estabilidad. Te querré siempre y alegrarás mi memoria. Gracias por tu amor, amigo Ringo», ha escrito lanzando un claro dardo a Makoke, su ex mujer y tratando de acercarse a su hija, con la que sigue distanciado desde hace años.