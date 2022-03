La 1 de Televisión Española emitió este martes una nueva entrega de ‘Maestros de la costura’. Un programa que se quedará para siempre grabado en la memoria de los seguidores del formato, debido al abandono inesperado de uno de los concursantes.

Una parte de los espectadores ya había notado que en el avance del programa de este martes, había una sonada ausencia. Y durante la emisión del programa, se confirmaron las peores sospechas: MJ decidió abandonar el concurso tras la prueba de eliminación.

De esta forma, MJ se convirtió en la primera aprendiz de la historia de ‘Maestros de la costura’ en abandonar el taller por su propia voluntad. Un hecho que dejó sin palabras a los seguidores del programa, tal y como dejaron ver en las redes sociales.

La presión de la competición hizo que MJ se viera sobrepasada y tras retirarse de una de las pruebas al sufrir un ataque de ansiedad, la joven optó por abandonar el programa de Televisión Española por su propio pie. Una decisión muy difícil, pero que tomó con la convicción de estar haciendo lo mejor para ella.

«Me siento muy afortunada por haber entrado aquí, pero vengo a despedirme y, aunque me da mucha pena, creo que es lo mejor que puedo hacer. Espero que lo entendáis», dijo la joven. A pesar de que Raquel Sánchez Silva intentó convencerla para que se quedase, MJ tenía las ideas muy claras.

«Nunca había tenido un ataque así, me ha costado tomar esta decisión, pero ahora no puedo continuar. Creo que antes va mi salud. Soy una persona altamente sensible, me hubiera gustado no contarlo, porque no es algo que me defina al 100%, pero tiene mucho significado en mi vida, me cuesta gestionar mis emociones. Para mí esto está siendo muy difícil, pero no veo otro camino para mí», explicó antes de abandonar el taller.

Por su parte, Lorenzo Caprile se rompió al despedir a la joven. Aquí venimos a divertirnos y aprender. No merece la pena ese sufrimiento, lo importante sois vosotros, vuestra salud y bienestar», dijo el reconocido diseñador.