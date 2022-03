Un martes más regresa ‘Maestros de la costura’ a Televisión Española. En esta ocasión, los espectadores volverán a ver los aprendices dar lo mejor de sí mismos, después del programa de la semana pasada, en el que una de las concursantes decidió abandonar de manera voluntaria.

Por otro lado, después de la sorpresa del pasado martes, que vino de la mano de los concursantes Pablo y Lluís, después de que Eduardo Navarrate dejase ver que ambos comparten algo más que una amistad, los seguidores del formato están deseando saber si hay novedades sobre esta historia.

Y es que en el anterior programa de ‘Maestros de la costura’, el gran protagonismo de la noche se lo llevó una bomba soltada por Eduardo Navarrete. Todo comenzó con Raquel Sánchez Silva que les preguntó a cada uno de los aspirantes a que compañero consideraban el rival más fuerte.

En ese momento, Caterina señaló a Lluís. “¿Eres el líder de la casa?”, le preguntó la presentadora “Líder no, pero mira si están contentos…”, respondió entre los aplausos de sus compañeros

Best of both worlds, bb ✨⭐🔅 #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/dAW3PxhJ6m

— Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 1, 2022