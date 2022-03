El pasado martes pudimos disfrutar de una nueva entrega de ‘Maestros de la costura’. Un programa que estuvo cargado de grandes momentos que, desde luego, serán difíciles para olvidar. No solamente supimos que Judith fue la expulsada de la noche sino que, además, Caterina vivió uno de los programas más complicados hasta la fecha.

La joven terminó estando en la cuerda floja, aunque logró salvarse por los pelos de la expulsión. Por si fuera poco, comenzó la noche con un gran dilema.: la prueba se basó en utilizar pieles de animales. Algo que, sin lugar a dudas, estaba en contra de sus principios. Algo similar ocurrió con su compañera Isabel.

Por ese mismo motivo, las dos optaron por no participar en este reto a pesar de ser conscientes de lo mucho que se jugaban. Estamos hablando, cómo no, del delantal dorado. Una prenda que todos los aprendices de ‘Maestros de la costura’ desean tener. El mejor de la prueba fue Lluís por lo que, durante el programa, tuvo diversos privilegios.

💥 Caterina decide NO COSER en la prueba con piel y ante #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/sObDAcp13M — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 29, 2022

En la primera prueba de este nuevo programa, vimos cómo Caterina se negó a participar en ella: “Estoy en conflicto, soy vegana. Me parece bien que aprovechéis la piel que se vaya a tirar pero yo nunca uso pieles, no coso pieles, no visto pieles y no como carne”. Por si fuera poco, siguió explicándose: “Entonces, para mí, esta prueba es un conflicto con mi ética y me siento un poco incómoda”.

Además, añadió: “Las prendas son bonitas. Yo no las llevaría pero respeto a la gente que sí”. Su compañera Lili confirmó que tampoco comía carne pero, pese a eso, sí que priorizó el concurso para tratar de lograr el mandil dorado: “Me siento mal, me he vendido. He dejado mis valores apartados pero mi sueño es la moda, es mayor que mi afán por no querer hacer daño a los animales”.

La peruana, tirando de ese aspecto místico que tanto le caracteriza, dio gracias al animal y deseó que su muerte hubiera sido lo menos cruel posible. Isabel, por su parte, se convirtió en la segunda aprendiz de ‘Maestros de la costura’ en negarse a hacer esta prueba, siendo incapaz de actuar como Lili a pesar de que desee con todas sus fuerzas el mandil dorado: “Soy vegana desde hace 10 años, colaboro con santuarios… Y no puedo coser aquí piel, imposible. Y mira que me gusta ese mandil, pero no puedo”. Por si fuera poco, sentenció diciendo lo siguiente: “No todo vale para ganar”.