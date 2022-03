El pasado martes 29 de marzo tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘Maestros de la costura’. Un programa que estuvo repleto de momentos que quedarán en el recuerdo pero, como sucede todas y cada una de las semanas, también estuvo marcado por una nueva expulsión.

En esta ocasión, Judith fue la expulsada de esta entrega de ‘Maestros de la costura’ al presentar un corsé con bastantes fallos. Debemos recordar que la participación de la valenciana en el concurso fue algo realmente excepcional. La joven se incorporó varias semanas después de que el programa comenzase, y todo por el abandono voluntario de MJ.

A pesar de todo, Judith no tardó en destacar. Y es que aseguró que había dejado su trabajo para participar en el programa de La 1 de Televisión Española. Al conocer que era la nueva expulsada, reconoció que no se arrepentía de haber tomado esa drástica decisión en su vida. ¡Estaba feliz por haber vivido esta experiencia y haber tenido esta oportunidad!

“Ahora me gustaría seguir diseñando y crear una marca con la que me identificara”, reconoció Judith. Raquel Sánchez Silva, ante estas palabras, no pudo evitar decir lo siguiente: “Celebramos que aceptaras nuestra invitación pese a contar con dos semanas menos de práctica que tus compañeros”.

Judith fue la expulsada pero quien estuvo junto a ella en la cuerda floja fue Caterina. La joven, por su parte, decidió hacer dos cierres a su corsé, a pesar de no haber creado ninguno jamás. Un atrevimiento que, desde luego, le jugó una mala pasada. A pesar de todo, al ser conscientes de que su creación también tenía varias cosas positivas, el jurado de ‘Maestros de la costura’ apostara por ella una semana más.

Del resto de los compañeros, los que mejores valoraciones obtuvieron fueron Lili y Eduardo Navarrete. La primera aprendiz reconoció que hizo su corsé con la ayuda espiritual del diseñador Alexander McQueen. Además, tenía la ventaja de contar con 10 minutos más para poder realizar su trabajo, un premio que llegó por parte de Lluis. Isabel, por su parte, pudo ayudar a Eduardo Navarrete, quien no tardó en pedir el imperdible. Esta prueba fue muy dura pero, desde luego, también fue una de las más sorprendentes de esta edición de ‘Maestros de la costura’.