El pasado jueves 27 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de Maestros de la Costura Celebrity. Tras una exigente primera prueba, así como una de exteriores, pudimos conocer el nombre de aquellos aprendices que regresaban al taller con el mandil negro. De esta forma, Carmen Farala, María Esteve, Edu Soto, Laura Sánchez y Eduardo Casanova tuvieron que hacer frente a la temida prueba de expulsión. Poco después de situarse en sus puestos, Lorenzo Caprile quiso dirigirse a los concursantes que se encontraban en la cuerda floja para hacerles saber el reto al que debían enfrentarse: «En esta prueba deberéis mostrar vuestra destreza a la hora de confeccionar y diseñar ropa interior femenina, con un tocado o sombrero a juego». Lejos de que todo quede ahí, les hizo saber que cada uno de ellos iba a contar con una modelo para que pudiese lucir la propuesta que confeccionasen en el tiempo establecido.

No podemos dejar de mencionar que Betto García fue el diseñador invitado en esta prueba de expulsión. Fue él quien no dudó en tirar de humor para hacer el siguiente comentario: «Como no sirvan los tocados, vais a pasar de tocados a hundidos». Poco después, Raquel Sánchez Silva dio por comenzada la prueba en la que, por fortuna, todos consiguieron terminar sus propuestas. A pesar de lo exigente que era este último reto de la noche, la gran mayoría de aprendices estuvieron a la altura de lo que se le exigía. Eso sí, hubo dos propuestas que no convencieron del todo al jurado de Maestros de la Costura Celebrity, y fueron las confeccionadas por Carmen Farala y María Esteve. Después de tomarse un tiempo para meditar la decisión, Palomo Spain, María Escoté y Lorenzo Caprile tuvieron claro quién debía poner punto y final a su paso por el programa: «La aprendiz que no continúa en el taller es… ¡María!».

Como no podía ser de otra manera, la actriz se mostró profundamente emocionada tras descubrir que ella era la nueva expulsada de la edición. Sus compañeros, a su vez, también se vieron afectados con la decisión de los jueces. «Yo estoy contenta, ha sido la decisión que tenía que ser», comenzó diciendo la hija de Pepa Flores.

«Es verdad que yo he tenido una participación muy irregular, pero también es verdad que yo he empezado a desbloquear la cabeza y a tirar hoy, pero estoy muy contenta de llegar donde he llegado», reconoció María Esteve. «Pero qué mona eres, por favor», alcanzó a decir Palomo Spain.

María Esteve, entre lágrimas tras ser expulsada de ‘Maestros de la Costura Celebrity’: «La más auténtica»

Tirando de ese perfeccionismo que tanto le caracteriza, María hizo un repaso de los errores cometidos durante la prueba de eliminación: «Sé que no he acertado con la elección de la tela y que falta sujeción en la parte superior». Aun así, quiso sacar la parte positiva de esta experiencia que, desde luego, le ha marcado tanto a nivel personal como profesional.

«Espero haberles dejado a mis compañeros un buen sabor de boca y haberles dado la mitad de lo que ellos me han dado a mí», aseguró. Palomo Spain no tardó en pronunciarse: «Ha sido un auténtico regalo conocerte. Eres pura luz, eres un encanto», mientras que María Escoté fue más allá: «Vete muy tranquila porque has hecho un gran trabajado. Se ha visto lo buena persona que eres, lo gran trabajadora que eres y el respeto que tienes a la profesión y lo mucho que has disfrutado del concurso».

Raquel Sánchez Silva también quiso dirigirse a la ya ex aprendiz: «Todo el mundo que te ha visto, ha visto la extraordinaria que eres y tú has sido una de las concursantes más auténticas que ha pasado por Maestros de la Costura». Eduardo Casanova aprovechó la ocasión para dirigirse a María: «¡La más auténtica!», mientras ella no pudo evitar las lágrimas. ¡Estaba muy emocionada!