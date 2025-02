No es ningún secreto que Maestros de la Costura Celebrity era una de las ediciones más esperadas por los espectadores de La 1 de Televisión Española. Y siendo honestos, no es para menos. Tras haber podido disfrutar de dos entregas, hemos podido ser testigos de cómo hay una aprendiz que está impresionando mucho más que el resto de sus compañeros. Sobre todo por la gran habilidad que tiene para solventar los problemas a los que acaba enfrentándose. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Carmen Farala. En el estreno, en la primera prueba, cuando la ganadora de la primera edición de Drag Race España fue a la mercería a por material, se le olvidó hacerse con algo esencial como son los patrones. En la segunda entrega de Maestros de la Costura Celebrity, en el primer reto, Carmen Farala olvidó hacerse con algo verdaderamente indispensable como es el hilo.

La sevillana era incapaz de creer el enorme fallo que había cometido. Recordemos que, entre las reglas del programa, está visitar solamente una vez la mercería a no ser que los miembros del jurado indiquen lo contrario, pero no es lo habitual. Por lo tanto, el hecho de haber olvidado el hilo, hacía que a pesar de haber cogido las mejores telas, si no contaba con ese material para coserlas… ¡Su esfuerzo no servía de nada! A pesar de ese enorme despiste, que en una prueba de eliminación probablemente le habría costado la expulsión, Carmen Farala no dudó en coger las riendas de la situación. Respiró hondo y empezó a pensar qué podía hacer para crear una prenda sin ese material tan elemental. Así pues, trató de rebuscar en la caja de costura para ver si encontraba algo. Es más, dio con algún que otro hilo que quedaba en la remalladora y, con eso, comenzó a confeccionar su prenda.

Una propuesta que, evidentemente, no era la que pensó en un inicio. Todo ello mientras seguía intentando encontrar una solución a ese grave error cometido. Fue entonces cuando dio con la tecla: la cinta que envolvía las telas. A pesar de que era granate, y ella buscaba un hilo negro, decidió deshilacharla para utilizar todos esos hilos. «Se me ha encendido la bombilla. Me siento como un náufrago que acaba de hacer fuego», reconoció Carmen Farala ante las cámaras de Maestros de la Costura Celebrity.

Poco a poco fue cosiendo el top que había ideado, mientras pintaba el hilo granate con el rotulador negro que tenían los aprendices para dibujar el boceto. Un gesto que, como era de esperar, no pasó desapercibido por los miembros del jurado del programa que, en esta primera entrega, estuvieron acompañados por Adriana Ugarte.

Raquel Sánchez Silva, como presentadora de Maestros de la Costura Celebrity, no tardó en pronunciarse sobre la idea que había tenido Carmen Farala para resolver la situación: «Esto no lo habíamos visto todavía en Maestros, eh». La actriz, por su parte, quiso añadir algo más: «Es brutal», comentó, visiblemente impresionada.

Palomo Spain fue más allá: «Solo se le ocurre a ella». A pesar de haber salvado la prueba, el hecho de no haber tenido hilo suficiente provocó que la aprendiz acabase desperdiciando mucha tela. Algo que quisieron condenar los jueces del programa. ¿De qué forma? Entregándole, de manera directa, el temido mandil negro. Carmen lo entendió perfectamente y se propuso sorprender aún más en las pruebas que quedaban. ¡Y así lo hizo! No solamente logró que su equipo ganase la prueba de exteriores, sino que también se salvó de la eliminación.