El pasado jueves 13 de febrero, los espectadores de La 1 de Televisión Española tuvieron la oportunidad de disfrutar de la segunda entrega de la primera edición de Maestros de la Costura Celebrity. De esta manera tan concreta, como primera prueba de la noche, los concursantes tuvieron que confeccionar una prenda en estilo coquette o mob wife. Entre las cuestiones más destacadas de este reto fue que Carmen Farala olvidó coger hilo de la mercería, lo que provocó que despilfarrara gran parte de la tela escogida al no tener opción de coser como el resto de sus compañeros. Eso le valió ganarse a pulso el mandil negro, por lo que iría directamente a la prueba de expulsión aunque su equipo ganase la prueba exterior. Y eso fue lo que ocurrió. Laura Sánchez y Edu Soto, al haber sido los mejores del primer reto, tuvieron que escoger quiénes eran los jefes de taller y quiénes integraban los equipos, respectivamente.

La modelo optó por Pilar Rubio y Carmen Farala como encargadas de liderar los dos grupos. Eran impares, por lo que una de ellas jugaba con ventaja. La presentadora, que se encargaba del equipo verde, tuvo que trabajar con Edu Soto, Canco Rodríguez, Laura Sánchez, La Terre y Rosa López. La ganadora de la primera edición de Drag Race España, por su parte, capitaneaba al equipo naranja, y tuvo entre sus filas a Óscar Higares, María Esteve y Eduardo Casanova. A pesar de coser con un mandil negro, Carmen Farala hizo todo lo que estuvo en su mano para salvar a su equipo. La organización estuvo presente en todo momento, algo que quedó reflejado en el resultado. No ocurrió lo mismo en el bando verde, puesto que Pilar Rubio se vio sobrepasada al no haber sabido, en todo momento, dar las tareas a todos y cada uno de sus compañeros.

Lorenzo Caprile, Palomo Spain y María Escoté no tuvieron dudas: el equipo verde tenía que enfrentarse a la eliminación junto a Carmen Farala. Así pues, una vez en talleres, los concursantes que tenían el temido mandil negro descubrieron el reto que tenían por delante: reutilizar una prenda concreta.

Para ello, tenían junto a ellos una serie de baúles que tenían temáticas variadas. Había desde ejecutivos hasta nadadores, pasando por esgrimistas o, incluso, podías encontrarte hasta con uniformes de colegio. Laura Sánchez, al haber sido escogida como la mejor de la prueba anterior, dio a cada compañero un baúl y, sobre eso, los aprendices debían confeccionar una prenda. Solamente podían coger de la mercería hilos y patrones. ¡Nada más!

Rosa López, que le había tocado el baúl con ropa de estilo drag, volvió a empeñarse en hacer un pantalón, como en la primera prueba de la noche. La artista no consiguió su propósito, puesto que presentó una prenda sin terminar. Lejos de jugar mejor sus cartas al tratarse de una prueba de eliminación, quiso intentar hacer un pantalón. Todo se complicó al darse cuenta de que no iba a tener tela suficiente para poder confeccionar esa prenda.

Se vio tan superada y bloqueada que Rosa López acabó pidiendo el imperdible dorado, es decir, uno de los compañeros salvados podría ayudarla durante 20 minutos. De esta forma, escogió a Eduardo Casanova, que le recomendó que hiciera un top con la tela que tenía. Poco a poco, a pesar de ese complicado inicio de prueba, la de Granada fue encontrando el camino para intentar salvarse.

Pero todo quedó en saco roto. Aunque terminó la prenda, segundos antes de que terminase el reto, se dio cuenta de que no había ido a la bordadora para hacer la etiqueta. Una de las dos reglas fundamentales de Maestros de la Costura Celebrity. Pero no solamente eso, sino que la prenda que había presentado tenía una manga cosida, por lo que era imposible lucirlo. Esa era la segunda de las reglas del programa. Por lo tanto, Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain no tuvieron dudas: Rosa López era la segunda expulsada de Maestros de la Costura Celebrity. ¡Una pena!