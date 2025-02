Maestros de la Costura Celebrity se ha convertido, indudablemente, en una de las grandes apuestas de RTVE para este 2025. Y siendo honestos, no es para menos. Tras haber disfrutado de varias ediciones con participantes anónimos, ha llegado el momento de disfrutar de la primera etapa de este programa en su versión celebrity. El pasado domingo 9 de febrero, los más fieles seguidores de este formato se vieron sorprendidos por la primera entrega, presentada por Raquel Sánchez Silva. El estreno de Maestros de la Costura Celebrity consiguió un 10,5% de cuota de pantalla, con un total de 1.032.000 espectadores. Es evidente que la audiencia de este programa que demuestra que no todo es «coser y cantar» tenía muchas ganas de su regreso a La 1 de Televisión Española. Eso sí, ahora iban a poder ver en los talleres más famosos de la televisión a rostros conocidos como Pilar Rubio, Carmen Farala, Edu Soto o, incluso, Eduardo Casanova, entre otros.

A pesar de este gran estreno, RTVE ha tomado una drástica decisión respecto al día de emisión de la primera edición de Maestros de la Costura Celebrity. ¿El motivo? A partir de ahora, y hasta próximo aviso, el día de emisión será la noche de los jueves a partir de las 22:50 horas, justo después de La Revuelta. Así pues, este programa que cuenta con Lorenzo Caprile, Palomo Spain y María Escoté como jueces, tendrá que luchar, cara a cara, con la serie Honor (Antena 3), la gala de GH DÚO 3 (Telecinco) y los programas Horizonte (Cuatro) y Conspiranoicos (laSexta). Por lo tanto, es más que evidente que no se trata de una batalla fácil, pero es un hecho que todo el equipo ha puesto toda la carne en el asador para continuar sorprendiendo a los espectadores con los retos y pruebas que proponen, en cada entrega, a los aprendices.

Así pues, tras la expulsión de Silvia Superstar en la primera entrega, los espectadores de Maestros de la Costura Celebrity van a ser testigos de cómo Carmen Farala, Pilar Rubio, Laura Sánchez, Mónica Cruz, Eduardo Casanova, Edu Soto, Óscar Higares, La Terre, María Esteve, Canco Rodríguez y Rosa López van a seguir demostrando sus dotes para confeccionar diversas prendas.

¿Qué veremos en la segunda entrega de ‘Maestros de la Costura Celebrity’?

El próximo jueves 13 de febrero, a partir de las 22:50 horas en La 1 de Televisión Española, la audiencia va a poder ver cómo los aprendices van a tener que enfrentarse a dos tendencias. Por un lado, está la coquette y, por otro, la mob wife. La primera de ellas se caracteriza por prendas románticas, donde el lazo es el principal protagonista. La otra, en cambio, destaca por la ostentación: animal print, joyas enormes, pieles, etc.

Para valorar este primer reto, el jurado contará con un cuarto miembro que será nada más y nada menos que Adriana Ugarte. En la prueba por equipos, los concursantes conocerán Is Coming, una reconocida marca que les brindará la oportunidad de reproducir dos diseños de su última colección.

El equipo que salga peor parado de esta prueba tendrá que enfrentarse a la temida prueba de eliminación. Los mandiles negros, ayudados por la IA a la hora de crear bocetos, van a dar una segunda vida a prendas ya usadas. Por si fuera poco, veremos cómo Lorenzo Caprile ocupará un puesto para crear su propio diseño junto al resto de participantes que se encuentran en la cuerda floja. No te pierdas la segunda entrega de la primera edición de Maestros de la Costura Celebrity el próximo jueves, a partir de las 22:50 horas, en La 1 de Televisión Española.