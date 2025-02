El pasado domingo 9 de febrero, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del estreno de la primera edición de Maestros de la Costura Celebrity. De esta forma, los doce concursantes tuvieron la oportunidad de crear una prenda que reflejase lo que era la moda para ellos. Con posterioridad, se enfrentaron a la prueba por equipos. En ella, pudimos ver cómo el equipo naranja formado por Pilar Rubio, Carmen Farala, Laura Sánchez, Canco Rodríguez, La Terremoto de Alcorcón y Silvia Superstar acabó la noche con el temido mandil negro. Eduardo Casanova, al haber sido escogido por María Escoté, Lorenzo Caprile y Palomo Spain como el mejor aprendiz de la prueba por equipos, tuvo la suerte de poder salvar a uno de sus compañeros. Como era de esperar, escogió a Canco Rodríguez ya que, después de haber trabajado tantos años en Aída, lo considera como parte de su familia.

Así pues, el resto de aprendices de Maestros de la Costura Celebrity se veían en la obligación de enfrentarse a un reto verdaderamente impresionante. Y todo con el objetivo de evitar la expulsión. En este caso, el equipo del programa presentado por Raquel Sánchez Silva optó por adentrarse de lleno en la moda sostenible. ¿De qué forma? Proponiendo diseñar y confeccionar una prenda 100% ecológica en la que, además, pudiesen crecer plantas. «Se trata de moda viva con tejidos cultivados que viven, crecen y respiran», aseguró María Escoté. Lorenzo Caprile, por su parte, fue más allá a la hora de hablar sobre estos tejidos: «Están cultivados mediante la técnica del enraizado». Como era de esperar, las aprendices se quedaron verdaderamente sin palabras, puesto que no solo no sabían de su existencia, sino que no tenían ni idea de cómo enfrentarse a este reto. Además, María Escoté hizo saber a sus compañeros que iba a coser junto a ellas.

A pesar de todo, trataron de hacer todo lo que estaba en su mano para poder estar a la altura de las circunstancias. Carmen Farala, tirando de esa experiencia que tanto le caracteriza, consiguió sorprender con un chaleco verdaderamente impresionante, en el que cuidó hasta el más mínimo detalle. Lo mismo ocurrió con las faldas que crearon tanto Laura Sánchez como Pilar Rubio. ¡No dejaron indiferente a nadie!

Las propuestas más desafortunadas de la noche corrieron a cargo de la Terremoto de Alcorcón y Silvia Superstar. Ninguna de las dos entendió del todo la prueba y, por lo tanto, no estuvieron a la altura de lo que se esperaba de ellas. Así pues, era evidente que la expulsión estaba entre ellas dos.

Tras valorarlo por un tiempo, ya que era complicado escoger quién de las dos merecía la expulsión tras las propuestas que presentaron, María Escoté, Lorenzo Caprile y Palomo Spain comunicaron su decisión. La primera expulsada de esta esperadísima edición de Maestros de la Costura Celebrity era Silvia Superstar.

Al conocer el veredicto, la ya ex concursante no pudo evitar romper a llorar mientras se refugiaba en el abrazo de La Terremoto de Alcorcón. «Me hacía una ilusión tremenda. Es una oportunidad para mí que os agradezco un montón», aseguró Silvia Superstar, sobre su efímero pero intenso paso por Maestros de la Costura Celebrity. Antes de marcharse del taller, hizo saber que su ganadora era Pilar Rubio pero, además, hizo hincapié en lo complicado que es este concurso: «Ojo, esto es un juego duro. ¡Es muy fuerte!», exclamó.