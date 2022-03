Un martes más, La 1 de Televisión Española emitió una nueva entrega de ‘Maestros de la costura’. Los concursantes se enfrentaban a su quinta gala en el concurso, y finalmente se convirtió en la entrega más polémica de la quinta edición hasta la fecha.

Mientras que por un lado, los concursantes demostraron una vez más la gran evolución que están experimentando dentro del concurso, el programa premió a unos cuantos, pero castigó a otros tantos. Una decisión que no gustó demasiado a los espectadores.

Por otro lado, los concursantes se enfrentaron unas pruebas muy duras durante la gala. Desde diseñar ropa interior, hasta montar un desfile callejero, pasando por reproducir un vestido de grandes diseñadores, y terminando por diseñar un look para personajes de ficción.

💥 @BorjaMDLC3 se convierte en el quinto expulsado de #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/7dxfx8Rj54 — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 22, 2022

Finalmente, tras las pruebas, Borja fue el expulsado de la noche. El concursante consiguió salvarse en la prueba de exteriores junto a su equipo. Sin embargo, en la prueba de eliminación los jueces pidieron a los concursantes que escogieran a alguien para enfrentarse a la prueba, y le señalaron a él.

La traición por parte de sus compañeros hizo que Borja cambiase radicalmente su actitud, y se viniera abajo. De esta forma, al crear la prenda más floja durante la prueba de eliminación, finalmente se convirtió en el expulsado de la noche.

Borja no se tomó bien esta decisión y no permitió que sus compañeros le consolasen. “No es justo que una persona que acaba de ganar el exterior baje a la eliminación. Pero el peor enemigo de uno es uno mismo, ha sido culpa mía. Ha sido un fracaso enorme pero es lo que toca”, opinó totalmente indignado antes de abandonar el taller.