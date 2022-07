Lydia Lozano ha desvelado en Sálvame lo que estuvo hablando con Yulen Pereira tras las cámaras de Conexión Honduras el pasado 17 de julio. La tertuliana, que en un principio desconfió de los sentimientos de Yulen hacia Anabel, pudo ver por fin pinceladas de sinceridad en el esgrimista.

Lydia Lozano ha manifestado que, el pasado domingo, tuvo una charla con Yulen acerca de sus sentimientos hacia Anabel Pantoja y de sus planes de futuro, no solo con respecto a la relación que mantiene con la actual superviviente del reality, sino también con su carrera como profesional del esgrima.

El deportista habló a la colaboradora sobre su futuro en el deporte, dónde quiere vivir, Anabel y su familia #yoveosálvale

https://t.co/YRUy7AhDPa — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 18, 2022

La desconfianza de la colaboradora de Telecinco hacia Yulen Pereira ha sido bastante evidente durante su paso por Supervivientes 2022. No ha sido hasta ahora, que el esgrimista se encuentra en España tras su eliminación en el reality, que la colaboradora no le ha dado un voto de confianza.

Lydia ha contado en Sálvame algunos temas de los que ambos estuvieron hablando, y por fin ha admitido que «en las distancias cortas tengo que reconocer que me gusta», refiriéndose a Yulen Pereira. La tertuliana ha manifestado que “la nobleza” del deportista al sincerarse con ella le ganó.

Ambos estuvieron inmersos en una conversación bastante interesante, en la que Yulen le contaba a Lydia que “me encanta Anabel”. El espadista puso sobre la mesa el asunto que concierne a sus padres con respecto a su pareja: «Me han puesto la cabeza así, no he visto cosas que se han dicho. He hablado de cómo es Anabel y por lo que le he dicho a mi madre se ha creído mi relación».

Además, el ex superviviente le contó a Lydia Lozano que, en cuanto Anabel Pantoja salga de la isla de Supervivientes 2022, ambos se van a ir de vacaciones para celebrar su amor fuera de cámaras: «Me voy a ir veinte días con Anabel de vacaciones y luego si me voy a poner a entrenar».

Con respecto a su dedicación por el esgrima, Yulen Pereira le explicó a Lydia que aún no ha hablado con el presidente de la Federación de Esgrima, pero que «puedo elegir Madrid, Milán y París, he hablado con todos mis compañeros y lógicamente me gustaría entrenar en Madrid».

Durante su intervención en Conexión Honduras, el pasado domingo 17 de julio, la sinceridad de Pereira con respecto a todos los temas de los que se hablaron en el programa consiguió impregnarse en aquellas personas que tanto desconfiaban de él. Ha sido así como el esgrimista, al fin, se ha ganado la confianza, no solo de Lydia Lozano, sino también del elenco de Telecinco.