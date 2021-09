Dentro de pocas semanas se celebrará una de las bodas más esperadas del año. Estamos hablando, cómo no, de la de Anabel Pantoja y Omar Sánchez. Aunque la colaboradora de ‘Sálvame’ ha querido ser muy discreta, el pasado miércoles se descubrió un dato que ha dejado a más de uno sin palabras: Luis Rollán, amigo cercano, no está en la lista de invitados.

El colaborador de ‘Viva la vida’ ha realizado una entrevista exclusiva para la revista ‘Diez Minutos’ donde, entre otras cuestiones, ha hecho esta confesión. “Le deseo lo mejor, tanto a ella como Omar. Se lo merecen. Me la pierdo por estar en el concurso, pero lo cierto es que no me había invitado”, refiriéndose a su participación en ‘Secret Story’.

Lejos de que todo quede ahí, Luis Rollán quiso sincerarse respecto a la decisión de Anabel Pantoja: “La verdad me sorprendió que no me invitase. Me enteré por amigos comunes que me llamaban para preguntarme si ya tenía mi invitación”. El tertuliano quiso analizar el por qué no ha sido invitado al enlace.

“Si ha sido por mi distanciamiento con su tía (creo que Isabel no va a ir) pienso que jamás le he faltado el respeto a Isabel, ni he hablado mal de ella ni me he sentado cobrando para decir nada de ella”, aseguró el concursante de ‘Secret Story’. Lo que es cierto es que, durante muchos años, fue íntimo amigo tanto de Anabel Pantoja como de Kiko Rivera.

Por lo tanto, esta información hace que el foco vuelva a ponerse sobre la lista de invitados a la boda de la influencer y el ex concursante de ‘Supervivientes 2021’. Debemos tener en cuenta que hay diversos factores por los que tendríamos más ausencias que la de Luis Rollán: Desde la dificultad para llegar a La Graciosa hasta lo pequeña que es la playa de la ceremonia.

Tanto es así que todas las fuentes parecen asegurar que la tonadillera no acudirá a la boda de su sobrina, a la que tampoco asistirá el padre de la novia. Lo que es cierto es que en todo momento Anabel Pantoja aseguró que iba a ser muy cuidadosa a la hora de invitar a algunos compañeros de prensa, puesto que no quiere que se filtre ningún tipo de información sobre la boda. ¡Comienza la cuenta atrás para este día tan esperado!