Luis Fonsi se sincera en ‘El Hormiguero’ sobre el peor día de su vida: «Me ardía la cara»

Luis Fonsi ha vuelto a El Hormiguero con motivo de la salida de su nuevo trabajo discográfico titulado El viaje, que ya está disponible a la venta y en plataformas digitales. En su charla con Pablo Motos ha contado también cómo será su gira de celebración de sus 25 años de carrera.

El cantante ha llegado al plató subido a un coche descapotable debido a que entró en el llamado Club Platino, al que entran los invitados que han pasado 1o o más veces por el programa. Además, también ha recibido una taza, un carnet que le acredita como invitado especial y se ha sentado en una silla dedicada solo para los que forma parte de este club.

Entre las canciones que están dentro de este disco hay una canción muy especial llamada Andalucía, dedicada a Águeda, su esposa y madre de sus hijos, que es una modelo cordobesa. Se emocionó al decir que que «ella fue quien me devolvió el amor» y que debido a que es «la primera en escuchar sus nuevas canciones» y que es tiene la importante «decisión de incluirlas».

También ha habido tiempo para recordar su buena relación con Laura Pausini después de haber formado un gran grupo de amigos con el propio Luis, Antonio Orozco y Pablo López en La Voz. Con ella ha grabado el tema Roma y ha recordado que fue una grabación muy divertida.

Con su amiga vivió una de las experiencias más divertidas en un concierto al que acudió como espectador, por eso le dijo le dijo que «quería disfrutar del espectáculo como un fan más, sentado entre el público y sin tener que actuar». Pese a que le prometió no hacerlo, más tarde sí que le invitó a salir al escenario, pero por suerte cantaron Inolvidable, canción que se sabe perfectamente porque la cantaron semanas antes en la gala de los Grammy Latinos.

🔥@LuisFonsi nos cuenta las quemaduras que sufrió en un concierto #LuisFonsiEH pic.twitter.com/6beITP3jdh — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 11, 2024

Luis Fonsi ha hablado de un problema que tuvo en un concierto debido a que se quemó con uno de los efectos pirotécnicos del escenario. Las quemaduras que sufrió le obligaron a pasar por el hospital, pero allí encontró más problemas por culpa del tratamiento que le pusieron los médicos debido a que es alérgico al acido acetilsalicílico, un analgésico y antiinflamatorio.

«Me empezó a picar todo el cuerpo, además que como era inyección fue rápido, sabía que era una reacción alérgica. Me ardía la cara», ha recordado y ha enseñado una foto de cómo se comenzó a tener la cara completamente hinchada.

«Fue el peor momento de mi vida. Parecía Shrek. o me he atrevido a compartirla con nadie porque es muy fuerte, se me arrugó la cara. Estaba hecho una mierda», ha recordado. Pablo Motos no ha podido evitar hacer una broma sobre lo que estaba viendo: «No pareces tú, te pareces a Alonso Caparrós».

La opinión que tiene el hijo de Luis Fonsi sobre su padre

«Haces unos meses, no, en absoluto, pero ahora sí piensa que soy cool gracias a Messi. Messi dijo que Despacito era su canción favorita. Solo soy cool gracias a Messi, el resto de cosas que hago no le importan», ha contado.