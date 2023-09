Luca Dazi (‘GH VIP 8’), viral en redes sociales por una aparatosa caída

Luca Dazi se ha convertido en uno de los protagonistas indiscutibles de GH VIP 8. Tras su paso por Masterchef, el joven ha llegado a la casa de Guadalix de la Sierra con muchas ganas, no obstante, durante la primera semana de convivencia sus compañeros decidieron nominarle.

A pesar de que se encuentra en la cuerda floja y esta misma noche podría convertirse en el primer expulsado de la edición, pues la audiencia decidirá si Álex o él abandonan la casa, el ánimo del concursante no ha decaído en toda la semana, protagonizando varios enfrentamientos pero también momentos que no han tardado en volverse virales en las redes.

Uno de estos momentos tuvo lugar cuando decidió correr en la cinta totalmente descalzo, al ponerse a correr de lado, algo que le recriminaba su compañera Carmen Alcayde, Luca Dazi se cayó, protagonizando una escena que no tardó en volverse viral en las redes sociales.

Nunca un vídeo de 8 segundos pudo describir tan bien lo que es volver con tu ex#GHVIP27S #GHVIPLimite2 pic.twitter.com/3xoAPYcIRa — Gran Hermano (@ghoficial) September 27, 2023

Mientras Carmen Alcayde acudía a su rescate, la concursante exclamaba: «¡Te lo he dicho, te lo he dicho!», tal y como se puede escuchar en el vídeo, no obstante, Luca Dazi aseguraba estar «bien» a pesar de la caída. «Es que estás tonto», añadía su compañera de concurso.

Como era de esperar, este momento televisivo que no ha pasado desapercibido en las redes sociales, donde incluso la cuenta oficial de GH VIP 8 ha difundido el vídeo. «Nunca un vídeo de 8 segundos pudo describir tan bien lo que es volver con tu ex», se puede leer en el vídeo compartido por el perfil del programa de Telecinco.

La caída del concursante ha generado numerosos memes y cientos de comentarios, siendo una de las escenas más divertidas de lo que llevamos de edición. «Luca es yo en el gimnasio con 15 años, que me pasó exactamente lo mismo» o «España convirtiéndose en máquina andadora» son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes.