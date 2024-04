Louis Tomlinson hace una inesperada confesión sobre las teorías sobre su supuesto romance con Harry Styles

Desde que surgió One Direction, Louis Tomlinson y Harry Styles llevaron una relación muy cercana hasta la separación de la banda. Tan cercanos se veían que sus fans lo confundieron con un romance, creando «Larry», el nombre de ambos fundidos en uno, siendo el principal ‘late motive’ de la teoría que habla de un supuesto romance. Esta teoría sigue hasta el día de hoy, a pesar de que Tomlinson haya tenido incluso un hijo.

Ahora, para una reciente entrevista del canal de noticias brasileño G1, ha hablado acerca de este tema que tanto le ha perseguido durante tantos años. Y es que ha contado que aunque hayan pasado casi 10 años de la separación de la banda, sigue teniendo que lidiar con estos rumores e incluso ‘fanfics’ de su supuesto amor con el cantante de Watermelon Sugar.

En esta entrevista ha decidido cerrar estos rumores y aclarar que son falsos: «Lo más duro de todo esto es algo de lo que me di cuenta hace ya algunos años», comenzó diciendo. «Y es que no hay nada que yo pueda decir ni nada que yo pueda hacer para hacer abandonar esta idea a sus creyentes, es como una de esas (teorías) conspiranoicas».

«Su personalidad está tan entrelazada con lo que hoy por hoy creen que es la verdad que, en realidad, no serían capaces de ver la verdadera realidad tal y como es», se sinceraba el británico sobre esas teorías, tachándolas de totalmente descabelladas y muy lejanas a la realidad. «Me molesta un poco, ¿sabes? Aunque supongo que es simplemente la naturaleza del trabajo», continuó diciendo, afirmando que ya tiene asumido que estas teorías son una consecuencia directa de su trabajo y el fanatismo que conlleva.

Louis Tomlinson addresses conspiracy that he had a romance with Harry Styles after being asked by G1:

“I realized this so many years ago, there’s nothing I can say or do to dispel the believers of that conspiracy. They are so intertwined with what they believe to be the truth… pic.twitter.com/Bf0eW1ht3J

— Pop Base (@PopBase) April 9, 2024