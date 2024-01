El próximo 6 de enero, Día de Reyes, a partir de las 12:00 horas podremos disfrutar de la celebración del Sorteo de la Lotería del Niño 2024. De esta forma, se celebrará en el mítico Salón de Loterías y Apuestas del Estado y repartirá nada más y nada menos que 770 millones de euros, siendo un total de 37.920 premios. ¡Espectacular!

Como suele ser habitual en este tipo de Sorteos, y como ocurrió con la Lotería de Navidad 2023 del pasado 22 de diciembre, muchos son los videntes que quieren dar a conocer sus predicciones y, sobre todo, sensaciones. Cada vez son más las personas que deciden hacerles caso, precisamente, por si llegan a acertar.

Daniel, conocido como danieltarot19 en Tik Tok, compartió un vídeo sobre la Lotería del Niño 2024 en esta red social, donde cuenta con más de 124.000 seguidores. «Quiero compartir esto con ustedes. Tengo un gran presentimiento», comenzó diciendo el joven. «Me gustaría regalaros esta corazonada que he visualizado hace unos días».

Lejos de que todo quede ahí, el tarotista continuó explicando a sus seguidores el motivo por el que se había animado a grabar ese vídeo: «Tengo esa corazonada y no me gustaría quedarme con ello. Si sale ganador, me gustaría repartir felicidad y abundancia». Acto seguido, decidió compartir el número en cuestión.

Se trata del 34.683. Eso sí, Daniel no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión para dejar algo muy claro: no asegura que ese número vaya a ser el primer premio. ¡Ni mucho menos! «Pero estoy seguro de que algo va a tocar», reconoció a sus seguidores. Además, hace una predicción más: el primer premio de esta Lotería del Niño 2024 lo va a cantar una niña. ¿Acertará? ¡El sábado 6 de enero lo descubriremos!