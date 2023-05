Loreen responde a las acusaciones de plagio tras ganar ‘Eurovisión 2023’

La victoria de Loreen en Eurovisión 2023 el pasado sábado, se ha visto empañada por las acusaciones de plagio que ha recibido la artista sueca, acusaciones por las que incluso podría llegar a ser demandada por los productores de Flying Free, entre otras canciones.

Loreen se ha mostrado muy feliz por darle una victoria más a su país. Con esta victoria, Suecia ha conseguido igualar a Irlanda en número de victorias, siendo los máximos vencedores de la historia del festival, con un total de siete victorias en su poder. No obstante, las acusaciones del plagio de la canción de la artista sueca no han cesado.

Fue en Twitter donde varios usuarios encontraron similitudes en el inicio de la canción con Flying Free, un tema de J Ruboy y DJ Skudero publicado en el año 1999 cuando ambos trabajaban en la emblemática discoteca catalana Pont Aeri.

Dadas las similitudes de la canción de la artista sueca con su tema, según ha adelantado La Vanguardia, los abogados de ambos compositores estarían estudiando con detalle la posibilidad de denunciar a la artista. No obstante, el parecido con otras canciones no se termina ahí

Tattoo también recuerda a The winner takes ir all, uno de los mayores éxitos de ABBA, a V Plenu de la cantante y compositora ucraniana Mika Newton e incluso a Easy on me de Adele. De esta forma, los compositores estarían estudiando si realmente merece la pena meterse en una batalla legal.

En cuanto a la versión de Loreen, la artista asegura que: «Todos nosotros nos inspiramos entre todos y es inconsciente, nada conscientemente. Por tanto, creo que es inevitable inspirarse en otros creadores, porque así es como funciona, y eso es bonito y encantador, porque también pienso que mi arte inspirará a otras personas a crear algo propio que saldrá de su interior».