Lola Índigo, Saiko y Alejo no decepcionan con ‘Humedad remix’

Cuando descubrimos el nuevo álbum de Bad Bunny todas las quinielas apuntaban a que varias de las canciones del artista puertorriqueño coparían el puesto de canciones del verano. Lo que no contaban es con la colaboración que ha lanzado Lola Índigo junto a Saiko y Alejo y que lleva por nombre Humedad Remix.

Al hecho de que es una canción que puede pegar muy duro en las pistas de baile, hay que sumarle que La Niña ha puesto de moda un baile que lleva de protagonista esta canción, y que se está convirtiendo en tendencia en redes sociales como Tik Tok.

A pesar de que Humedad salió en 2021, la gran acogida que tuvo entre el público de música urbana logró que Saiko quisiese revivir esta canción para el verano junto a la artista granadina y Alejo.

Los videoclips es algo que Lola Índigo siempre ha cuidado muchísimo, siendo las coreografías que realiza lo que más suele destacar en este apartado. En el caso de Humedad Remix, no ha tirado de una superproducción, pero sí que se ha volcado en el apartado de la danza. En el video se puede ver a los tres intérpretes en un sitio con muchísima humedad, un spa.

La letra es muy similar a la que ya pudimos escuchar en la canción original, habla de un amor que se fue, pero al que los artistas siempre recuerdan cuando se tocan, provocando una gran humedad. “No te imagina’ cuánto me hace falta. Mis uñas de gel sobre tu espalda. No sé qué me da, que. Pienso que hay humedad” es lo que reza el estribillo compuesto por la artista española.

De esta manera, Lola Índigo sigue cosechando triunfos, y es que, hay que recordar que fue una de las protagonistas del chupinazo en las fiestas de los San Fermines en Pamplona.