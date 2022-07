Lizzo sorprende con el lanzamiento de ‘Special’, su nuevo álbum

Lizzo publicó el pasado viernes el lanzamiento más importante de la semana a nivel internacional. La artista regresó a la música por todo lo alto con Special, su nuevo disco, que llegó tras el éxito arrollador de About Damn Time, el primer single del mismo. Una canción muy esperada por todos los fans de la artista estadounidense.

Special se trata de un disco en el que vuelve a haber una mezcla de estilos que abarca desde el R&B, el trap e incluso una espectacular versión de la icónica canción de Yellow de Coldplay. No obstante, sin duda el single de Special ha sido el que más éxito ha tenido en todas las plataformas digitales tanto en Estados Unidos como a nivel mundial.

Por otro lado, 2 Be Loved (Am I Ready) ha sido otro de los temas que mayor acogida ha tenido. Una canción donde la artista estadounidense ha vuelto a hacer especial hincapié en el empoderamiento femenino, y comparte una reflexión donde desvela que le abruma la felicidad porque ha aprendido a quererse a sí misma y ha descubierto que, por fin, está lista para que los demás la quieran tal y como es.

Cabe recordar que Special es el cuarto álbum de Lizzo, pero es el segundo publicado a través de una gran discográfica y sus créditos vuelven a ser un conglomerado de nombres tan prestigiosos como Max Martin, después de haberse convertido en una de las artistas del momento en todo el mundo. Un disco que no ha tardado en colarse en los primeros puestos de las listas de éxitos de todo el mundo. Y no es para menos, pues estamos ante uno de los mejores álbumes de este 2022.

Hey @lizzo can you please release extended version of “Special” album? So that every song is about 5-6 min long. This would be huge. @kylieminogue did this with her “Disco” album and it’s so much better.

We all just want more of Lizzo! 🙂

— Matt Marenic (@MattMarenic) July 17, 2022