Lily Phillips (Onlyfans) confiesa cuánto dinero gana con sus retos sexuales

Lily Phillips saltó a la fama a finales del año 2024 después de anunciar a bombo y platillo que había conseguido tener sexo con más de 100 hombres, un reto que ya ha sido superado por otra estrella de OnlyFans como es la actriz Bonnie Blue, que ha anunciado que se acostó con más de 1.000 hombres. La creadora de contenido erótico es toda una celebridad en esta plataforma y es conocida por llamar la atención cada vez que puede, siendo capaz de incluso mostrar los resultados de sus pruebas de ETS después de pasar por la cama con más de un centenar de hombres.

Aunque se sabe que el negocio de OnlyFans es uno de los que más dinero mueve en el mundo de las redes sociales, el caso de Lily es muy especial, ya que es una de las modelos y actrices más conocidas y con más seguidores de la plataforma azul. En una entrevista, la británica ha desvelado que genera una enorme cantidad de dinero gracias a sus vídeos, todos ellos disponibles solo para los fans que paguen por sus contenidos por adelantado. Son casi dos millones y medio de personas las que pagan los 9,99 dólares al mes que cuesta la suscripción, aunque también ofertas por meses e incluso promociones para pagar tan solamente 5 dólares por acceso durante un mes.

OnlyFans no es la única fuente de ingresos que tiene, ya también aparece en otras plataformas de contenidos similares. Además, dentro de la plataforma es posible recibir propinas y pagar por contenidos personalizados con peticiones especiales. Haciendo un sencillo cálculo de todos sus suscriptores, la joven de tan solo 23 años podría generar cada mes más de 24 millones de dólares con sus contenidos, aunque es muy posible que sean más. También hay que tener en cuenta que la propia red social se queda un buen pellizco en forma de comisión, además de que tiene un importante equipo de personas al que pagar, por lo que no todo ese dinero son beneficios directos para ella.

En una entrevista concedida al medio estadounidense E! News, la creadora de contenido ha hablado de sus ingresos «en millones», aunque dice que no cree que pueda decir que tenga su vida asegurada. «Para mí, no hay cantidad de dinero que me haga parar», por eso asegura que no tiene un tope de ganancias al que llegar para pensarse en dejar esta profesión: «Lo hago por amor al juego. Realmente lo disfruto».

Lily Phillips desmiente los rumores sobre su salud mental

Tras su récord de mantener sexo con 100 hombres, se viralizó un vídeo en el que aparecía llorando y visiblemente cansada tras lo ocurrido, por lo que muchos apuntaron a que se trataba de las consecuencias traumáticas que tendría que sufrir, pero ella ha desmentido que eso sea así. «La gente piensa que cuando se trata de la industria para adultos, todos en ella lo hacen porque han tenido algún tipo de trauma en su vida», de esta manera desmiente que haya sido obligada o tenga algún problema.

El último deseo de Lilly Phillips es convertirse en «una leyenda del porno», un pensamiento que le ha llegado después de que se haya dado cuenta de que es una de las estrellas de la plataforma. En ella comenzó cuando estudiaba en la universidad y abrió su perfil para ganar algo de dinero, pero nunca pensó en que podría ser su trabajo a tiempo completo y con el que hacerse millonaria.