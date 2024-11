Liam Payne: la Fiscalía imputa a tres personas por la muerte del ex One Direction en Buenos Aires

Mientras el cuerpo sin vida de Liam Payne ya ha podido regresar a Reino Unido para que su familia pueda hacer un funeral y su entierro, las causas de su muerte siguen sin terminar de aclararse. La hipótesis del suicido cada vez pierde más fuerza y las autoridades argentinas siguen buscando pistas que les lleven a poder esclarecer qué pasó en realidad en el interior de la habitación del cantante en el hotel de Buenos Aires en el que se alojaba. Desde el pasado 16 de octubre se ha puesto en el punto de mira a varios empleados del hotel después de que el ex de One Direction cayera desde el tercer piso del hotel y muriese en el acto. La Fiscalía ya investiga a tres personas como posibles colaboradores para que este triste suceso ocurriese.

Desde hace semanas se ha ido informando en distintos programas de televisión argentinos de que hay varias personas que estaban siendo investigadas por haber vendido droga al artista y que incluso hay grabaciones en las que se puede ver a varias prostitutas teniendo una discusión en la entrada del hotel antes de subir a su habitación. Por si no fuera suficiente, también existiría una grabación en la que se podría ver que la caída de Payne por la terraza no fue intencionada y que fue fruto de todas las sustancias que había consumido, algo que ha desvelado su informe forense. Es por eso que la hipótesis de que todo habría sido un desafortunado accidente toma fuerza, ya que ese mismo desmayo de haber ocurrido en otro lugar no habría terminado en una muerte fulminante y podría haber sido socorrido por los trabajadores del hotel.

Es la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°14 la que ha desvelado que hay tres personas imputadas por su muerte. «En el marco de la investigación por la muerte del músico británico Liam James Payne, ocurrida el 16 de octubre cuando cayó de un balcón en un hotel del barrio porteño de Palermo, se descubrieron conductas ilícitas a partir de las cuales tres personas fueron imputadas por los delitos de abandono de persona seguido de muerte, suministro y facilitación de estupefacientes», cuenta en un comunicado.

Entre los detalles, se sabe que uno de ellos es la persona asistente que ha estado con Liam durante su largo viaje a Buenos Aires. También hay un empleado del hotel CasaSur (donde estaba alojado) y otra persona que es la que podría haberle conseguido los estupefacientes. Ya hay una orden de detención contra los tres: el primero por no haber intentado evitar la tragedia y los otros dos por haber colaborado para que comprase las drogas que consumió.

Además, también se conocen los resultado finales de la autopsia, que dicen que «en los momentos previos a su muerte y en el lapso de al menos sus últimas 72 horas, Liam Payne solo presentaba en su cuerpo rastros de un policonsumo de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado».

Según la Fiscalía, también se descarta que Liam Payne se realizase lesiones autolesivas y concluye que todas coinciden con una caída de varios metros, descartándose que fuese una muerte provocada antes de precipitarse.

Por último, también descarta el suicidio, ya que el informe asegura que estaba en estado de «semi o total inconsciencia», por lo que se enciende que «no sabía lo que hacía ni podía entenderlo». Con estas palabras se elimina la opción de que se arrojase de forma intencionada y que todo fue una fatal casualidad ya que ese desmayo ocurrió en el peor lugar posible para él.

El informe completo, como todos los que rodean a la muerte del ex cantante de One Direction, están publicados en la página web del Ministerio Público Fiscal de Argentina.