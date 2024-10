Liam Payne: su ex novia Danielle Peazer confiesa el mensaje que el cantante le envió antes de morir

La muerte de Liam Payne ha dejado en shock a los millones de fans que One Direction tiene repartidos por todo el mundo y que guardan un bonito recuerdo de la banda, pero también de sus amigos y familiares, que no esperaban este triste final del cantante pese a que no estaba viviendo un complicado momento personal. Una de esas personas es Danielle Peazer, con la que mantuvo una relación entre los años 2010 y 2013 y a la que conoció durante se etapa como concursante del programa Factor X, donde Simon Cowell decidió formar la mítica banda. Con ella mantuvo una relación que le dejó muy marcado tras su ruptura, pero con el paso del tiempo pudieron llegar a ser buenos amigos y mantuvieron el contacto.

La influencer, que ha sido madre recientemente junto a su actual pareja, vive centrada en su trabajo como creadora de contenido especializada en vida sana y moda, por lo que lleva una vida muy distinta a la que tenía el cantante en los últimos tiempos. Pese a todo, seguían hablando y solo unos días antes de su muerte Liam, éste le mandó un mensaje, aunque ella no podía esperar que sería la última vez que hablaría con él. Es por eso que ha querido contar cómo se siente y qué fue de lo que hablaron en su última conversación, algo que ha desvelado en su cuenta de Instagram.

«Mientras todos nos estamos tomamos un tiempo para continuar en un mundo sin Liam, es importante recordar que, aunque durante la última década fue adorado por millones de personas como un músico famoso a nivel mundial, también fue hijo y hermano durante más de 30 años, un amigo para muchos y, más recientemente, un tío», ha comenzado escribiendo en una emotiva carta de despedida.

También ha querido recordar que Payne era padre fruto de su relación con la cantante Cheryl Cole, por lo que ahora ese niño crecerá sin padre. «Su papel más importante, y del que se sentía más orgulloso de entre todos sus impresionantes éxitos, era el de padre. La idea de que haya un niño que va a crecer sin uno de sus padres es desgarradora e injusta. Para el hijo de Liam, Bear, así como para sus padres y hermanas, os mando todo mi amor, mis pensamientos y mi fortaleza», ha destacado.

Como muchos, Danielle todavía no se puede hacer a la idea de esta muerte: «Todavía no me parece real. A pesar de haber sido consciente de tus luchas a lo largo de los años, esperaba y rezaba para que este día nunca llegara. Pero ahora todos nos enfrentamos a la realidad de vivir una vida sin ti. Es común en momentos como este que la gente diga: ‘Espero que él supiera lo mucho que me importaba’, pero sé que sabías cómo me sentía. Algo que se nos daba muy bien era ser brutalmente honestos con los sentimientos que teníamos el uno por el otro, aunque el otro quisiera escucharlo o no».

La influencer ha dejado claro que tenían una amistad de verdad y que estaba por encima de cualquier problema: «Podíamos estar en desacuerdo en muchas cosas y aun así cuidarnos el uno al otro en momentos de necesidad y reírnos de nuestras discusiones y malos comportamientos 10 minutos después».

Peazer ha querido dejar claro que la vida de su ex no fue nada fácil al convertirse en una estrella siendo solo un adolescentes: «Tardaste un tiempo en descubrir la persona que querías ser para ser más feliz, pero mientras que la mayoría de nosotros pasamos la adolescencia y los 20 años aprendiendo sobre nosotros mismos, tú pasaste esos años dándole al mundo más de lo que necesitabas».

El último mensaje que le mandó Liam Payne

«Recibir un mensaje tuyo hace un par de semanas expresando tu felicidad por el amor que encontré con Sonny y Mia es algo que guardaré por siempre. Lamento que tu historia no haya terminado de manera diferente y lamento que nunca hayas podido compartir más de tu magia con el mundo. Descansa tranquilo, mi amigo. Con amor, Danielle», así cuenta cómo fue su último contacto solo unos días antes de su muerte.