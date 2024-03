Liam Payne consigue revolucionar a los seguidores de One Direction con un Tik Tok que se ha hecho viral

Las fans de One Direction llevan casi 10 años esperando una reunión de la banda desde el anuncio de su descanso, algunos pierden la esperanza y otros siguen fieles creyentes a sus palabras que aseguraban que en algún momento volverían. Pero, por el momento, tienen que conformarse con los pequeños gestos de los miembros a la banda. El último guiño con el que han enloquecido los fans ha sido con el de Liam Payne, ex miembro de la banda, en su cuenta de TikTok.

El cantante se ha querido unir a un juego que se ha estado haciendo viral en la aplicación en los últimos meses. El juego consiste en jugar al karaoke pero sin saber de qué canción se trata, habiendo que adivinar la canción que hay que cantar simplemente escuchando la instrumental. Entre canciones como She’s Out Of My Life de Michael Jackson, Murder on the Dancefloor de Sophie Ellis-Bextor o Umbrella de Rihanna, ha cantado un trozo del éxito de One Direction, 18. Cuando los seguidores del artista escucharon ese trozo de canción enloquecieron en la sección de comentarios del vídeo del cantante.

Los fans han decidido ignorar el resto de canciones que canta y quedarse con el fragmento de 27 segundos en los que canta las primeras líneas de la canción. Como era de esperar, los comentarios de esta publicación se han llenado de fans enloquecidos por esta parte del vídeo en la que canta uno de los temas favoritos de los fans de la banda. «Espero que esto sea una señal de que One Direction va a regresar», «Ya me hiciste llorar», «Necesitamos un fragmento más largo de 18″… Estos son algunos de los comentarios que se pueden leer debajo del vídeo que ha publicado Liam Payne.

A los fans también le encanta cuando los ex miembros de la banda interactúan entre ellos a través de redes sociales. Por ejemplo, el pasado 1 de marzo, salió a la luz el último single de Liam Payne, Teardrops, y su ex compañero y amigo de la banda, Louis Tomlinson, le quiso felicitar a través de sus redes sociales, en concreto, de X (antes Twitter) donde escribió: «¡¡El single de Liam ha salido hoy!! Id a escucharlo». Los comentarios de los fans a esta publicación son de absoluta sorpresa y nostalgia de la época de la banda. Además, Payne también le respondió a este mensaje: «Gracias bro».

Como no puede ser de otra manera, los más fieles seguidores de One Direction continúan esperando el regreso de su banda favorita, pero, por el momento, estos simples gestos como el de Liam Payne siguen revolucionándoles como el primer día. Mientras tanto, pueden disfrutar de la carrera en solitario de Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan, Liam Payne y Zayn Malik, quienes gozan de un gran éxito incluso tras la separación de la banda y cuyos fans no les pierden a pista a pesar de que hace casi 10 años que la banda se disolvió y decidieron tomar caminos separados.