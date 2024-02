Liam Payne confirma el nombre y fecha de estreno de su nuevo y esperado single

Liam Payne lleva varios días dando algunas pistas sobre el inicio de una nueva etapa. Y es que el cantante ha estado pasando por una etapa marcada por los problemas de salud y anunciaba por redes sociales que estaba a punto de «comenzar un nuevo capítulo». Ahora, tras esta pista y un cambio de look, el artista ha anunciado un nuevo single para comenzar el trayecto a su nuevo disco.

Su primer sencillo en 4 años se llamará Teardrops y saldrá a la luz el próximo 1 de marzo. En su newsletter ha hecho un comentario acerca de este nuevo lanzamiento: «una canción que nace de muchas lágrimas. Algunas son mías. Otras no. He encontrado mucha paz trabajando en esta nueva música con Jamie Scott (quizá os suene su nombre)», ha comenzado diciendo en el anuncio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Liam Payne (@liampayne)

Y es que el nombre del artista británico al que menciona es ya conocido por sus fans porque trabajó junto al joven cuando aún se encontraba en One Direction. Ha participado en gran parte de la discografía de la banda en los discos de Up All Night, Take Me Home, Made In The A.M y Four. «Y sí, algunos de vosotros ya habéis hablado de ello… Para Teardrops nos hemos juntado con el increíble JC Chasez de NSYNC. Ha sido todo un honor una inspiración trabajar con él», continuaba diciendo.

En el anuncio que ha hecho a través de Instagram hemos podido escuchar un pequeño fragmento de la canción en el que dice: «Teardrops are falling down your face again, ‘cause I don’t know how to love you and I am broken too (las lágrimas caen por tu cara otra vez, porque no sé amarte y yo también estoy destrozado)». Liam Payne ha revolucionado a sus seguidores con esta gran noticia.

que te llegue un mensaje de Liam Payne diciendo que su nuevo single “Teardrops” saldrá el 1ro de Marzo, GENTE ESTÁ PASANDO!!! pic.twitter.com/6scGuJk7hV — ◟̽◞̽ (@angelslouisw) February 2, 2024

Más música que está por venir

Además de esta noticia de Liam Payne, este año viene cargado de mucha música, algo que tiene a los aficionados de la música muy contentos. Y es que el 2024 estará lleno de nueva música, por lo que hay que estar muy atentos a las redes sociales de los artistas.

Por ejemplo, Taylor Swift anunció el pasado domingo 4 de febrero que su nuevo álbum The Tortured Poets Department saldrá a la luz el próximo 19 de abril. Esta noticia también ha revolucionado las redes sociales, siendo el cuarto disco que publica la cantante en dos años.

All’s fair in love and poetry… New album THE TORTURED POETS DEPARTMENT. Out April 19 🤍https://t.co/WdrCmvLHyA 📷: Beth Garrabrant pic.twitter.com/CCPhmSZ2UD — Taylor Swift (@taylorswift13) February 5, 2024

El próximo 8 de marzo llega eternal sunshine, el nuevo disco de Ariana Grande después de cuatros de descanso de la música. Ya está disponible el primer single del disco: yes, and? Este es el único adelanto del disco hasta su fecha de lanzamiento.

El nuevo proyecto de Conan Gray, Found heaven, llegará el próximo 5 de abril. El primer single de este álbum, Lonely dancers saldrá a la luz el próximo 9 de febrero. Un álbum con grandes nombres de productores que han trabajado con artistas de la talla de The Weeknd, Ariana Grande, Adele, Sia…

FOUND HEAVEN ✪ THE ALBUM ✪ APRIL 5THhttps://t.co/gBFk9ZEDDa pic.twitter.com/7cwO9oOrVZ — conan gray (@conangray) January 31, 2024

Estas son algunas de las novedades de música que están al caer en los próximos meses, y los fans de la música están a la espera de más anuncios de sus artistas favoritos.